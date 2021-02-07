【是日通勝】（一點居士）

庚子年十二月二十六丙戌土成日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：祭祀、開業、拜師

忌：作灶、詞訟、狩獵

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：5、6、7、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：獅子座、天秤座、人馬座

白羊

人氣強勁，但與人相處要互相尊重，謹言慎行。

金牛

容易衝動，處事要耐心一點，否則有機會犯錯。

雙子

對別人的說話較敏感，容易受到流言蜚語中傷。

巨蟹

兩性相處要給對方一點私人空間，勿過分干預。

獅子

與工作夥伴交流，易獲得靈感，不難取得佳績。

處女

宜放下手上工作，趁周日陪伴家人享受天倫樂。

天秤

善於交際，在異性面前表現自己，可博取好感。

天蠍

已有伴侶者要多關懷另一半，別以忙碌為借口。

人馬

心情愉快，精力充沛，宜與身邊人到郊外遊玩。

山羊

避免到商場閒逛，否則有機會買來沒用的東西。

水瓶

到郊外野餐，或會碰見有緣人，打破感情悶局。

雙魚

趁假日換上一套顏色鮮明的服飾，可帶來好運。

【生肖運程】

相沖生肖：龍（22歲）

旺弱指數：（升）雞 鬥志強

（跌）龍 財運弱

鼠

人緣佳，表現獲同事認可，與同行交流有着數。

牛

事業運不過不失，投資眼光欠銳，勿急於求成。

虎

財運稍遜，易受身邊人拖累，別做沒把握的事。

兔

工作運向好，改善自身的不足，表現將更優秀。

龍

是日沖煞，求財欠靈感，切勿盡信小道消息。

蛇

桃花運不錯，單身者不妨主動邀約心儀對象。

馬

財運上升，跟熟朋友合作，求財更容易成功。

羊

抓住機會，努力工作，升職、加薪均有希望。

猴

跟朋友合作要三思，惟財運上升，或會中獎。

雞

渾身魅力，鬥志激昂，勇於承擔責任更有利。

狗

情緒不穩，財運欠佳，提防合作夥伴玩背叛。

豬

事業上多作嘗試，機會與收入均有機會增加。