【希望變絕望】孫慧雪驚聞失散20年母親離世崩潰

「宅男女神」孫慧雪跟母親失聯20年，一直希望有機會再跟對方見面。去年本以為有一絲曙光，可惜最後換來竟是母親的墓碑相片，驚聞對方20年前已離世，母女緣盡今生！

自小因父母離異而跟母親失散20多年的孫慧雪，一直想盡辦法尋親，去年終有對方的消息，原以為可以母女重逢，但結果竟是母親早已離世，令她當場崩潰！昨日她受訪時表示：「舊年我因為疫情喺酒店隔離，失聯多時嘅表弟透過社交網搵我，問我想唔想見番媽咪，之後就傳咗張墓碑相畀我，我睇到嗰下真係崩潰咗！我一直以為媽咪因為搬屋而同我失聯，好多時會諗，點解佢唔搵番我呢？我喺街上會唔會撞見佢呢？佢會唔會都有留意我拍戲呢？但點知……我真係好傻，點解一直會覺得媽咪仲喺世上，點解會諗得咁美好？仲諗會唔會有機會照顧佢，佢離世嘅時候係38歲，我知嘅時候亦係38歲。」

患心臟病 長期食藥

阿雪坦言之後跟舅父去母親的墓地拜祭，當時心情極之複雜及難過，幸有老公一直陪在身邊安慰。問到知否母親死因？她說：「唔係太清楚，應該係心臟麻痹。」早前她為方紹聰（奶仔）主持的J2台節目《野外步出》擔任嘉賓，2人因拍劇結緣，情同姊弟，她除了跟對方提及母親離世一事，更透露自己有心臟病，不適宜參與太激烈的運動，並需長期服食心臟病的藥物，她說：「之前做身體檢查，照心電圖發現有心臟速跳，跳得好混亂，原來有條重要血管塞咗50%，因為我本身低血壓同低膽固醇，醫生一度以為畀錯報告我，最後發現我有先天性血管收縮問題！雖然我不嬲好健康，但都有呢啲問題，要長期食藥。」

堅持攀山驚到震

雖然身體出現問題，但為了支持奶仔的節目，她堅持挑戰難度：「佢邀請我上呢個節目時，我係好驚同擔心！去到目的地，教練叫我去懸崖跟住條繩行上去，我當時好驚，但係愈拍愈順，奶仔拍嘅時候比我更辛苦，因為佢身形重啲，同埋着短褲，擦到損晒。拍嘅時候，教練覺得我有天分，叫我挑戰難少少嘅路，其中攀岩條路程有少少碰撞，首次玩唔夠力有啲甩手，撞咗埋去岩石度，好彩冇事，最後順利到達終點。玩完係好興奮，之前驚咗幾日，製作組同我講，唔得可以say no，但應承得就要完成，所以頂硬上。」

阿雪母女緣盡，一班好姊妹蔡思貝、劉佩玥與賴慰玲均送上安慰與支持！思貝表示：「以我認識嘅阿雪好堅強，所以我相信佢會好樂觀面對。總之有啲咩，都會有我哋呢啲朋友陪住佢過。」賴慰玲亦指好友性格樂觀：「好有信心佢會正面面對所有事。」劉佩玥表示：「我相信佢會好好生活，希望大家身體健康，活在當下，愛惜自己同身邊人。」