馮盈盈暗寸舊愛娶「翻版徐子淇」：閃婚都會出事

無綫小花馮盈盈去年被東網影到與賭王四房公子何猷亨開船P後，是非不斷，之後又傳出成為「殼王」陳國強新寵，富貴逼人，對此盈盈已隨即否認。近日無綫節目《#後生仔傾吓偈》主題講「我要嫁個有錢人」，仲請嚟「玄學天后」麥玲玲做嘉賓，盈盈揚言接受唔到呢個年紀就做人妻專心相夫教子，希望透過工作肯定自己嘅價值，間接為外界指佢只顧釣金龜婿平反。

佢又直言好多追求者都想同佢定終身，不過麥玲玲就一語中的：「男人講嘅唔好信，真係想結婚嘅係唔會出聲！」仲反問：「你唔覺得閃婚都好容易出事咩？」盈盈即表示同意：「係呀，我覺得閃婚都會出事！」似乎暗指醫生舊愛鍾文浩同拍拖只有數月嘅「翻版徐子淇」黃潁妍閃婚。

另外，麥玲玲大爆嫁入豪門有3大條件：「靚係基本嘅，一代醜新抱，十代醜兒孫，如果新抱唔靚，溝咗（基因）落嚟，連續十代都醜樣晒！學歷係嫁妝，簡簡單單都要讀埋個碩士，博士就多咗。另外，拋頭露面就真係唔鍾意，要不得。」更爆有位富家奶奶客人嫌棄兒子嘅選美出身女友：「我有個客好有錢，佢個仔同個好靚嘅女仔一齊，唔係藝人不過就選美出身，國際性選美，但佢同我訴苦，話新抱出嚟做司儀就失禮人！我哋成班阿太食飯，我覺得個女仔幾好，又靚又博士生畢業，對文化藝術解說得好，但有錢人想法唔係咁。佢哋覺得我哋喺度食，點解個新抱要去做主持呢？」