【李居明大運同行】梳化逆向大門招敵

你公司的梳化或椅子背着大門擺放，一定經常有敵人跟你作對！

有多少張椅子逆向大門，代表有多少個敵人。所以人從大門進來，梳化必須是迎向門，有如兜住進來的客人，這叫「人緣梳化」。L形的組合梳化，代表「環抱有情」的風水效應。此外，梳化的顏色挑選，要符合老闆八字的用神，這是必須的！

在辦公室內，你坐的位置一定要望到前方，即是要迎面向着從辦公室走進來的人，而不是逆向，因為逆向就代表了你是公司的敵人，很快會被「炒魷魚」，而且通常這些位置都沒有人坐，因為個個已經被Fired！

公司掌權之地非「西北」莫屬！無論老闆是男性還是女生，一定要守住公司的西北方！這是公司的「皇帝位」，誰坐在西北方誰就是皇帝。因此，不能讓公司非重要的職員霸佔這個方位，他會反過來控制老闆！

今年西北方飛臨七赤星，代表退運，老闆要確保自己的領導地位，辦公房內要有一面「青龍旗」。所謂「左青龍、右白虎」，左邊青龍位要高之外可擺放國旗、公司賺哪個國家的錢，便可放該國家的國旗，以及有功績的成就和獎牌等。但右邊的「白虎位」切忌將物品堆得太高，否則會招是非。七赤星屬金，可放一座水象風水物來化洩刀光劍影。

牛年辦公室的三大吉位：正西、東北和正南。今年八白一級大財星飛到正西方，你的座位是坐東向西嗎？恭喜你，你是全公司最紅的人，升職加薪，裁員永遠不會輪到你！正西方是會計房，大利投資獲利。

牛年最避忌兩個大凶方：東南、正北。如果你剛巧坐在辦公室的這兩個方位，掛銅錢、放銅器風水物是最簡單直接的方法。亦可在椅背上掛一件白色或金色的衣服便可！另一招是在辦公桌左方青龍位放個金色生肖財箱，有助增強健康運又可招財。

西南方是今年的三碧是非位，化解方法是在自己的椅背上掛件紅色衣服，或剪三個紅色三角形貼在椅背上，可化解辦公室是非、遠離小人。

所謂「財不入污門」，要迎接牛年財星，年廿八洗邋遢大掃除，不可輕視，哪些位置一定要清潔？及注意事項，明日刊登！