【心理測驗】洗邋遢反映理財個性

好快就到「年廿八洗邋遢」的大日子啦！先有「財不入污門」後有「小財唔出大財唔入」的概念，大家都是趁這一天好好打掃家居，順便做一次斷捨離吧！原來年年都做的大掃除，可以看出你的理財個性甚至盲點，這個心理測驗在網上廣泛流傳，想新一年荷包滿滿，不如先了解自己的理財個性啦！

【問題】

家中進行大掃除，你會首先丟掉哪一類型物品？

A.舊衣物

B.閒置、壞掉的電器

C.零碎的小物品

D.過期的雜誌、舊書

【結果分析】

A.來去如風

不能否認，你是賺錢能力甚強的人，但同時花錢能力亦高，對物質和生活質數都有很高的要求，所以即使收入再高，都覺得不夠花，亦沒有太多的儲蓄。有賺錢能力對生活有追求本身並沒有問題，但花錢前最好先想一想，甚麼是必需或即興，以免一時之快，失日後之「優」。

B.「錢」念即逝

衝動型消費者可謂最能形容你的理財個性，屬於天生購物狂，喜歡買買買，經常買一些無用的小物品，一時失控就會成為「月光族」甚至入不敷支。最麻煩是你又不懂得另覓財徑，建議還是壓抑一下自己的購物欲，定下理財計劃，嚴格控制花費限額，或者找一個善於管帳的可信之人。

C.運「錢」帷幄

你是一個善於理財的人，購物前會反覆思量，貨比三家，但當着別人的面又會裝作大方，所以別人都以為你經濟很豐裕。實質上你是一個開源和節流都並重的理財達人，不過有時候過於謹慎，亦可能會因此而錯失賺錢的機會。

D.只懂守財

作為一個求安穩的人，你從不亂消費，對物質沒有多大的要求。由於支出不多，所以向來有一定的儲蓄，但美中不足的是你只想節流而不想開源，亦不會好好運用自己的儲蓄。雖然求穩是一種良好的生活態度，但如果想更上一層樓，也可以考慮一下低風險的投資途徑，適當地增長財富。