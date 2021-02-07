《哲仁王后》申惠善大肚受打擊　同金正賢做騷闢謠

韓星申惠善與金正賢主演的tvN劇集《哲仁王后》，故事講述生活在現代的型男廚師崔振赫，意外跌入泳池中，靈魂穿越到申惠善扮演的朝鮮時代王后身上，在與金正賢飾演的國王哲宗相處過程中產生感情，爆出連串笑料，而劇集播出後一直收視高企，昨晚播出的第17集平均收視錄得14.5%，最高升至16.5%，穩守同時段收視冠軍。

昨晚講到申惠善證實懷了身孕，金正賢知道消息後喜極而泣，但本來是男兒身的申惠善就對自己懷孕大受打擊，更嬲爆地掌摑金正賢，而她因為懷孕而被禁食即食麵和要注意舉止，深感失去自由的她心情低落，金正賢為了開解申惠善而帶她到別墅散心，令申惠善大為感動。

正當2人準備迎接幸福的將來時，卻遇上種種危機，外界開始傳出金正賢與申惠善是謊稱同房，而申惠善的堂哥羅仁宇才是BB的爸爸，雖然金正賢與申惠善故意在大家面前做出親密舉止來闢謠，但大王大妃卻命令羅仁宇處置申惠善，暗戀申惠善多年的羅仁宇便馬上將大王大妃想殺死申惠善的事告知金正賢，並提議他親自出手鎮壓民亂，金正賢為了保護申惠善而決定出宮，而因為對申惠善的執着而黑化的羅仁宇在劇集尾段向大王大妃表示會殺死金正賢，未知金正賢能否克服危機重返宮中。

預告中申惠善聽到金正賢的死訊後傷心落淚，並將怒擲胎教日記說：「這些東西有甚麼用？你都不在。」而劉旻奎繼單戀的薛仁雅離開後，又得知金正賢遇害的消息，大感憤怒的他用刀指向申惠善，預告申惠善將面臨危機。劇組今日公開申惠善身穿喪服的預告照，並指她將遇上絕望的危機，但她將展開反擊，預告會有令人意想不到的大反轉。