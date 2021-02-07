立春已過，既代表踏入牛年，亦代表春天已揭開序幕。萬物復甦之時肌膚也需要新「肌」遇，每年春季各大護膚品牌都會推出新品，為肌膚煥發新生，特別是疫情期間臉部被口罩日焗夜焗更需要好好呵護。想搶先一步取得「鮮肌」？就要看看以下的新品推介！

綠色自然力量

ARMANI beauty推出全新Acqua Reviscentalis極致再生補濕淨膚水，為Crema Nera極致再生抗衰老修護系列添加強勁的一員。產品萃取可持續發展原料－密羅木製成Reviscentalis™非洲再生植物複合成分。此成分具A.B.C再生修護功效，能從三方面加強抗衰老表現。加上新添加的甘醇酸及多種礦物成分，既有效溫和去角質，促進細胞再生，更可鞏固肌膚天然屏障，抵禦外在環境刺激。

典雅茉莉滋養

澳洲有機香薰美學專家CANVAS推出的全新「夜王后美人油」－茉莉緊緻美容油，蘊含100%純天然成分，並糅合茉莉精油及高滲透的可可巴油，能緊緻肌膚、提亮膚色，同時紓緩乾燥及敏感性發炎。加上散發茉莉花淡淡清新甜美香氣，能一掃倦怠、放鬆身心，即使在家也能享受Home Spa護膚體驗。

植物金萃雙重體驗

CLARINS王牌產品Double Serum賦活雙精華推出全新75ml增量裝，加倍呵護脆弱肌膚。精華結合由21種珍貴高效修護植物萃取組成的獨有配方，每滴2：1「水＋油」黃金比例的黃金精華，可極致地發揮5大「細胞修護力量」，全方位為肌膚再生、滋養、防禦、活氧及補濕。此外，去年初推出的Plant Gold植物金萃精油乳液亦搶佔今年的Pantone色先機，將經典的蘭花面部護理油及蘊含100%植物萃取乳液二合為一，用後有助紓緩口罩肌，大受好評。

粉紅煥肌之力

Dior Capture Totale推出全新完美活能超效滋潤乳霜及完美活能超效精華，蘊含高達91%天然成分，並加入在極端環境中繁衍的植物─煥妍草，用後能重新激活肌膚細胞的6大功能，包括活力、再生、自我修復、自愈、細胞再生及強化等效能。品牌更同步推出全新玫瑰花蜜陶瓷微珠按摩棒，棒上配備的21顆陶瓷微珠能激活肌膚微循環，流線設計亦有助重塑臉龐線條及提升輪廓，與玫瑰花蜜活養再生精華油一同使用，能倍大修護效果。

紅茶修護因子

專為都市女生而推出的innisfree紅茶逆時活膚系列，成分天然並添加了獨家專利成分「紅茶逆時精萃™」，用後能煥活疲倦肌膚。產品方面，由補濕噴霧、修復精華、眼部精華到面霜也一應俱全，為女士提供日常護理的全面方案，十分貼心。

天然磨砂工具

全新推出的L'OCCITANE杏仁/乳木果磨砂護膚皂，除了分別添加了滋潤的杏仁油及乳木果油，散發淡淡清香外，更設計成按摩刷的可愛模樣。加上採用天然杏殼微粒作為磨砂粒子，可以一皂三用，清潔、按摩、磨砂同時進行，讓肌膚即時回復滋潤細滑。

精緻濃縮潤澤

RITUALS全新天然護膚精華系列以天然成分製造，備有5款觸感輕盈、快速滲透的濃縮精華（包括補骨脂酚精華、維他命C精華、透明質酸精華具、胜肽精華及菸鹼醯胺精華），能滿足不同的護膚需求。

一抹煥發年輕活力

YSL BEAUTÉ推出的Pure Shots Soft Polish Double Essence細緻煥膚精華水，以雙層質感配方研製，底層的精華水（佔97%），能溫和清除肌膚表面的老化角質，上層的補濕修護植物萃取（佔3%）則具補水作用，能讓肌膚回復水潤，用後增添肌膚活力。