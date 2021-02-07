情人節Staycation　和另一半浪漫體驗

對小兩口子來說，情人節是很重要的節日之一，鮮花、禮物、主題餐外，還可以考慮現時流行主題住宿，坊間不少酒店在這個重要情節，推出浪漫主題住宿優惠，不但有佳餚美酒，部分還有特色布置、主題活動和禮物等，情人節於酒店內吃喝玩樂賞夜景，夠晒難忘。

舢舨漫遊

試想想，和情人上船在海中二人世界，幾咁Sweet，現實中雖不是人人有架遊艇，但其實都有計。鴨脷洲城木酒店於2月13至14日推出特色舢舨遊住宿體驗，內裏已包括玫瑰花、朱古力、明信片等，讓你即時寫信盡訴心中情，最特別是有45分鐘的特色舢舨遊，在海中細說濃濃情話，最是浪漫，晚上入住高級海景客房1晚，第二朝享用美式早餐後完滿結束，很有新鮮感。

鬧市中的私密時光

每次去銅鑼灣總是人山人海，但只要識得揀，都可以找到二人共享的空間。如心銅鑼灣海景酒店於2月12至15日推出甜蜜情人節住宿套餐，兩位可於有布置的豪華套房內，享用雙人波士頓龍蝦及牛扒晚餐、雙人早餐，配精選氣酒酒無得彈，又或選用HomeShake手調雞尾酒懶人包，自己動手調雞尾酒，品味美好時光。從客房外望，銅鑼灣繁忙的景色盡收眼底，更凸顯自己的悠閒，幸福到讓人妒忌。

夢幻童話Feel

可愛的卡通人物往往打動一眾年齡層女士的歡心，若連房間每個角落都是心儀的卡通人物，肯定令人印象深刻。香港迪士尼樂園度假區酒店推出2日1夜住宿，客人可選擇情人節主題的布置，充分感受童話風格，走勻度假區每個角落拍攝後，還可以參加酒店舉辦的環保袋手作班或皮卡套手作班，即席為對手送上手造的禮物。

餐飲多選擇

選擇酒店住宿，其中一個原因肯定是和美食有關，灣仔六國酒店由2月12至15日推出情人節限定住宿優惠，除了入住高級客房，還有4小時「冬瀛晚市任點任食放題」，各人亦可免費轉為情人節心心相印套餐或情人節精採海鮮套餐，還有各樣升級美食。2月14日入住還送紅酒1支，最啱愛吃的情侶。

玫瑰香肌膚

來到酒店，女士總想做Spa護膚放鬆，但和情人一起住的話，又不想浪費寶貴的時間。尖沙咀皇家太平洋酒店和護膚品牌合作，由現時至3月18日推出「瑰麗密語」情人節花漾假期，客人入住超豪華客房、豪華海景客房或尊尚海景套房，可獲送玫瑰花漾保濕套裝乙份，當中包括玫瑰潤澤潔面梳乎厘、玫瑰24小時全效保濕乳液、奧圖玫瑰香薰油、玫瑰滋潤補濕睡眠面膜等，為自己打造滲玫瑰香的肌膚，絕對能迷倒另一半。另外還有雙人下午茶和美式早餐、精選氣酒酒等，讓身心都得到滿足。

私人影院

戲院重開無期，想安全看電影其實都不難。尖東千禧新世界香酒店由現時至2月21日推出浪漫住宿禮遇，客人預訂海景客房或以上級別，會有很多優惠，包括雙人自助早餐、2位用法式、和風或西式浪漫午市套餐，還有歡迎果盤、朱古力及精選美酒等，入住期間客人可享用房內自選電影服務和餐飲8折優惠，和對方邊品嘗美酒邊看電影，輕鬆消磨時光。

甜品有驚喜

每年都要花心思為對方送上多重驚喜，有酒店幫你安排就輕鬆得多。堪稱遠離煩囂的香港愉景灣酒店推出浪漫假期住宿計劃，山景客房配合有氣氛的浪漫布置，當中包括雙人自助早餐和情人節晚市套餐，晚餐連玫瑰粉紅酒和特製的朱古力甜品。這個立體的朱古力球，溶化後會出現客人揀選的照片，想為對方製造驚喜，就要好好揀番張靚相，之後送上酒店預備的心鎖，象徵心心相印。