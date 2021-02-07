由細到大遭性騷擾！白雲被揸Pat即場鬧爆

35E「咪神」白雲、阮兒、尹詩沛、關伊彤、Kawaii、關伊彤等人，今日現身元朗出席新店開張活動，其中白雲大騷幾吋事業線，又着短裙露長腿，「軍糧」任派！受訪時她表示曾跟老闆娘合資做朱古力生意，替對方疫情之下開店高興，問到為何不注資？她則笑說「唔熟唔做」。

剛從北京拍戲返港1個月的她，指當地拍攝節奏比香港快，有點兒被嚇驚，不過她樂做「空中飛人」，希望之後多往來北京、台灣工作，問到豈不是要老公獨留香港？她笑說老公已習慣：「唔使日日一齊，佢好支持我周圍飛去做嘢，佢都喺後面幫我影緊相。」記者則提議2人合照，男方上前之際，白雲煞有介事耍手擰頭，更稱非常抗拒同框。

另外，講到台灣宅男女神雞排妹（鄭家純）日前自爆慘遭「連環性騷擾」，上圍豐滿的白雲自爆由細到大都經常被性騷擾，次次都絕不啞忍：「12、13歲就好早發育，試過喺港鐵被人揸Pat Pat，我即刻擰轉頭捉住佢嚟鬧，仲想報警，但身邊屋企人拉住我，話我始終係Artist，唔好搞大件事，最後一開門個男人就逃走咗！但我唔係咁諗，呢啲人要嚴懲，如果唔係就有下一個受害者，同埋我冇做錯任何嘢，唔怕人話我搞大件事。」問到今日低胸現身可會怕有「咸豬手」？她即放狠話：「佢夠膽掂我就知味道！我唔驚，因為我識保護自己。」