Subaru XV小改款　增配SI-Drive

全新小改款Subaru XV已抵港，配上全新設計鬼面罩及頭泵把防刮材質鋪排，造型更添越野動感。 （方偉堅攝）

卅萬以下的中小型SUV，選擇有不少，不過要標準配備四輪驅動系統，又要有一系列智能駕駛安全輔助系統的，選擇可能只得…

身懷Subaru四大名物，包括：水平對向引擎、左右平衡式全時四驅系統、SGP全球模組化底盤及EyeSight智能助駕系統的XV，內涵和實力兼備，最緊要的是車價夠大眾化，自推出市場以來一直備受車迷追捧。

最近全新小改款抵港，不單止外形上的進化，還增配了可讓駕駛者在Sport(性能先決)和Intelligent(智慧節能先決)之間選擇的SI-Drive 智能駕駛系統。試駕期間駕駛XV 2.0i-S EyeSight，來回大埔工業邨至白石角一段，去程以Intelligent模式行駛，駕駛感平順舒適，尤其在吐露港公路上。駛進白石角一帶切換至Sport，油門反應明顯變得敏銳，扭力輸出表現相對更強，帶來爽快操控感。值得一提是備有Snow/ Dirt(輕雪濕滑/碎石)或Deep Snow/ Mud(深雪/泥路濕滑)選擇的X-MODE操控系統依然是標準配備，即使路面變巖巉或濕滑，總能助你輕鬆自信征服。

規格表

車型：五門五座位SUV

引擎：水平對向直噴四汽缸

容積：1,995c.c.

最大馬力：156ps/6,000rpm

最大扭力：196Nm/4,000rpm

驅動：前置引擎、四輪驅動

傳動：Lineartronic CVT自動波

制動：（前、後） 通風碟

懸掛：（前）麥花臣 、（後）雙搖臂

車身體積：4,485×1,800×1,615mm（長×闊×高）