否認同趙學而不和！梅小惠與曾偉權分手暴瘦得98磅

拍罷《皆大歡喜》後淡出幕前轉做巿場推廣的梅小惠，眼見不少製作人好友因疫情沒有工開回歸電視圈變身「製作總監」。她接受電台訪問，談到當年在TVB和多次合作《蓋世豪俠》及《他來自江湖》等未走紅的周星馳：「星仔當時唔cool，其實係佢訓練咗我嘅急才，嗰時《公私三文治》及《他來自江湖》同時拍，但同星仔拍時，讀熟晒劇本係冇用，因為去到先知拍咩，就好似扮樹嗰場戲，根本冇對白！嗰時次次喺現場都聽到導演同星仔一齊改劇本笑到咔咔聲，同我喺訓練班學嘅好唔同。（背熟劇本冇用有冇有嬲？）最初係有啲唔適應，但演員都係聽導演話。」

梅小惠另一事業高峰是拍古裝處境劇《皆大歡喜》「豬頭美」，但劇集拍到04年時裝版時，曾爆出她與趙學而因遲到鬧不和，之後劇集未完小惠就退出劇組，後來更索性轉行絕迹幕前。問到她轉行是否與不和是非有關，小惠說：「我哋冇不和！（有因遲到嘈交嗎？）首先，我自己從未遲到！家姐梅小青訓練我咁耐，每日通告我會比化妝更早到。我想講《皆》合作咗咁多年，有開心亦有磨擦，但離開劇組或離開幕前都唔關任何人事，我係感覺到無論演戲或做主持行到某個位，加上年紀已經唔細，想進步同挑戰自己。《皆》係群戲為主，我認為少咗我影響唔大。」

去年11月底，她的初戀男友曾偉權因癌病離世，談及對方生前曾說過對她有歉意，她說：「佢太客氣喇，我已經放低好耐，佢都應該要放下。人生會有唔同過客，應該記得同珍惜佢嘅好，唔好嘅就要忘記，否則只會折磨自己。到最後要分開，都唔係單方面嘅責任，或許我自己都冇做好。」她透露當年分手打擊曾令她瘋狂購物兼體重跌至98磅，至於曾偉權患癌到辭世，她指是透過家姐才得知：「只知佢有唔舒服，好感激權權畀我有一個晚上時間回憶佢對我嘅好。」