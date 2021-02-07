【明星變態減肥法】古天樂3日瘦20磅　謝娜試完休克

為咗減肥可以去到幾盡？做足7日運動？定係唔食澱粉質？抑或見營養師從正路出發？但呢啲都係老調重彈，冇乜新意，不如今日就講吓眾星嘅極端減肥法，不過小編戴番個頭盔先，減肥最好都係要搵番專業人士輔助，坊間方法咪亂試呀！

生吞蚯蚓

台灣女星嚴立婷生咗2個身形都仍然Fit到漏，但查實喺佢讀書時期曾經試過生吞蚯蚓減肥，當時47kg嘅佢其實一啲都唔肥，但為咗保持身形，聽同學話生吞蚯蚓會瘦，所以佢就喺學校花園挖出條蚯蚓，更大膽食落肚！佢先洗乾淨，然後用開水吞服！食後感係好滑溜，直言感覺到佢喺肚裏面蠕動，後來同學食咗1年蚯蚓，唔單止冇瘦到仲反而肥咗，睇醫生先知，因為食咗唔乾淨食物令新陳代謝下降。

不吃只喝

古天樂出名有型，身形更係10年如1日，為咗角色需要佢都試過用變態減肥法去極速瘦落嚟，當時佢喺《竊聽風雲》飾演「楊真」需要增肥30磅，但去到劇情後期要符合患上癌症出現急劇消瘦劇情，所有要極速減肥，古仔方法好簡單，就係不吃只喝，每6個小時就要跑步2個小時，連續做3日，結果減咗20磅，佢當時坦言冇死已經算好彩，不過其實導演要求佢減30磅，所以正確嚟講未達標，難怪古仔當時覺得導演想整蠱佢。

辣椒搽身

好多人都知食辣椒會加速新陳代謝，加快減肥效果，不過大陸女星謝娜就唔係用食，係用搽！佢喺節目自爆為咗喺古裝劇演大家閨秀拎多啲片酬，就試下用呢個方法極速減肥，佢當時大爆：「我找了一個有點像招待所的地方，進去以後四五個女人開始在我身上抹辣椒，一起揉捏，然後給我裹上保鮮膜塞到一個蒸桶裏，蒸40分鐘後我整個人都輕飄飄的，一出門就倒了，休克！」

60日蔬菜汁

女神劉溫馨因為疫情期間肥咗好多，所以就試用60日蔬果汁斷食法，短短30日就已經減去15磅，方法好簡單，就係將新鮮蔬菜打成汁，然後1日3餐咁飲，期間唔可以食任何固體食物，真係聽到都已經覺得餓，劉溫馨都話初期會覺得容易肚餓，好容易受到食物誘惑，但到後期就完全適應了，主要靠意志力。而減肥成功嘅佢，急不及待穿上比堅尼大騷身材！

極低熱量餐

韓國「國民妹妹」IU（李知恩）笑容甜美，但天生就Baby fat嘅佢曾經付出好多努力減肥，更自製超低熱量餐單，用嚟急救身材！IU呢個餐單據稱短短一星期內可以瘦11磅，不過食量真係少得可憐，1日只可以食300卡路里，早餐1個蘋果；午餐1個番薯：晚餐蛋白質飲品，期間仲要配搭簡單運動。

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