UV乾蒸幫手　手機消毒不求人

所謂「年廿八，洗邋遢」，以往每逢這一日，打掃家居是指定動作，但在新冠肺炎肆虐下，今年就要做多一重工夫，因為隨身物如手機平板等也是病毒溫床，不想染病就要清潔乾淨！市面有不少產品都適用於消毒Gadget，今次就介紹幾款，助大家深入智能界「大掃除」啦！

紫外線抑制病毒

UV-C LED利用波長介乎260至280nm之間的紫外線破壞細菌的DNA或RNA，造成生長性細胞和再生性細胞死亡，達致殺菌消毒用。Clean Trust手提UV燈消毒棒內置智能IC控制芯片及紫外線LED燈珠，對準手機照射10秒，就能掉滅大腸桿菌、金黃葡萄球菌及沙門氏菌，據廠方指測試證實殺菌率高達99.99%！它的尺寸只有123x30x18mm，手掌般大容易攜帶，而且充電後可用8小時，燈珠壽命又長達10,000小時，相當耐用。

若嫌消毒棒還是太大，iRainbow小型滅菌燈就適合你，皆因它只有手指頭咁大，同樣內建UV-C LED燈珠，只需插入iPhone的Lightning介面就能使用，免卻充電煩惱！另一要介紹的LIM Sterify則適合消毒大型Gadget如平板或筆電，全長378.8mm的它內建4盞UV-C LED，廠方利用假病毒進行測試，證實它可在2cm距離及1分鐘內殺滅高達99.99%的COVID-19病毒。內置的傾斜感應器會在LED燈朝上改為驅動白光照明功能，避免使用者的皮膚及眼睛受到傷害。

乾蒸氣幾秒殺菌

除了紫外光，蒸氣是另一種消毒方式。由熨燙系統生產商Laurastar推出的手提消毒機IGGI具備DMS (Dry Micro Steam) 微細乾蒸氣技術，它能夠在2.5分鐘產生攝氏145度的乾蒸氣，噴灑數秒就能消除99.9%人類冠狀病毒、細菌、真菌及100%塵蟎，最適合用來消毒平日經常會忽略的電腦背囊、筆電保護袋等物品。想消毒手機的話，就要留意手機必須防水及密封式設計才使用這方法，以免受潮造成內部零件損壞。

鍍膜7天保護

最近德國Vitroguard推出了一款手機專用的消毒紙巾，內含小量酒精，抹在手機機身和屏幕上，即可發揮其專利針刺技術，不但殺滅細菌，更可形成「真納米SiO2級殺菌鍍膜」，抑制細菌繁殖。廠方稱它可抗滅COVID-19病毒，而每張紙巾形成的殺菌鍍膜有效期大約7天，以一盒4張計算，就帶來長達1個月的防護效果。

手機污糟過馬桶

英國手機保險公司「Insurance2go」在2018年的一個研究顯示，手機表面殘留的細菌量比馬桶座墊還要多出10倍以上，使用皮套話更多17倍！另外，病毒喜歡依附於平滑物品，在粗糙表面生存15分鐘的它們，在手機可存活24小時，因此回家除了洗手，也別忘了為手機清潔啊！

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