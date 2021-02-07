耍花槍互窒！莊思明最唔鍾意楊明冇耐性

藝人楊明與女友莊思明今年齊齊留港度歲，他們旗下食肆推出賀年糕點，2人即場偷師，合力炮製蘿蔔糕應節，思明坦言自己首次整糕點，又踢爆男友從未下過廚，只懂煮即食麵，不過2人做起上來有板有眼，尚算合格。

講到新年，思明以往例必回家鄉馬來西亞探親，今年因疫情而破例，但就讓她避過一劫：「我阿媽一年只會喺新年下廚一次，佢個人比較躁底，可能煮得太辛苦，我哋有少少嘢做得唔好佢就嚟料，每年未到年初二就提早被開年，依家諗番都幾好笑，好似變成一個傳統咁。」

問到最想對方及自己在今年戒掉的壞習慣，楊明笑言：「我要戒咗戴口罩呢個習慣，哈哈！思明就唔好再鬧我，唔好再點我做嘢！」思明反駁對方：「你有冇諗過如果我叫你做嘢，你即刻做，就唔會畀人鬧？」又指希望男友戒掉冇耐性這個缺點，楊明即時抗議：「竟然係一個最冇耐性嘅人咁講！」思明解釋：「你冇耐性咪令到身邊嘅人冇耐性，你都唔明。（咁你有咩缺點要戒？）我係冇耐性，我要知就要即刻知，否則就會着着哋。」楊明大叫：「老闆娘呀！」2人互窒場面爆笑！

對新一年展望，2人都希望疫情盡快過去，大家身體健康。至於結婚大計，楊明坦言：「前年諗住過2年先，點知依家就疫情，所以冇特別去諗。喜慶事想開開心心，擺酒又要相隔幾多米，每個人個心仲係擔心疫情，冇咗個開心，所以都唔想呢段時間去做。」