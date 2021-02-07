老公掛住打機！吳若希嬲到開Live　揚言踢出廳瞓

歌手吳若希（Jinny）跟老公Alex之間的夫妻關係，一直耐人尋味，一時糖黐豆、一時水溝油！Jinny曾多次公然鬧爆老公、又玩踢爆私隱，絕不嘴軟！今日凌晨時分，Jinny素顏開Live向Fans投訴Alex不守承諾，揚言要踢老公出廳瞓！

事緣她早幾日跟老公達成協議，如果她想上床瞓覺，Alex就要放低電話做「陪瞓員」，再加面貼面Sweet爆攬實，不過甫開Live只見男方揸實部電話唔放，沉迷打機，Jinny笑裏藏刀說：「佢掛住打機唔理老婆，由12點半去到依家凌晨1點20分，講過係咁你就要出廳瞓，出去啦！快啲啦！」又搞笑要Fans獻計趕走老公，高峰期有超過900名Fans睇Live，引Jinny發笑：「成900幾對眼望住你！」

Alex即投降放低電話，再「捐」去Jinny身後扮怕醜，但Jinny未有理會，繼續使出攻勢趕老公走：「出去啦！你頭先背住我打機咁有型，好招積咁款，點解依家要塞個頭埋嚟？出去啦！」重複幾十次之後，Alex晒港式「雞腸」氹老婆，內容意指因為見Jinny未有放低電話，所以他才開局打機，又自稱沒有做錯，不過都照「耍冧」，成功令Jinny笑到標眼淚，床頭打交床尾和！臨熄Live前，她更透露之後會一齊開頻道拍攝生活點滴，Alex唔知死補句：「係折磨點滴！」