Tyrese進攻維園年宵望袋6位數　叫未婚妻嚟收錢

組合BOP天堂鳥成員Tyrese另一身份是跟隨家人打理園藝生意，往年有擺開年宵檔賣年花的他，今年除元朗、大埔繼續設花場外，首次進攻年宵主場維園望分一杯羹！年宵開賣第2日已出售大部分現貨，Tyrese密密推車補貨：「托賴都算賣得唔錯，主打桔、蘭花、小盆栽，因為夜晚都仲要賣，可能更加多人，所以忙緊搬貨，都添咗幾次，希望可以進帳到6位數字。」

講到重開年宵免租錢，Tyrese興奮謂不用蝕到入肉：「冇咁大壓力，對於我哋嚟講重開梗係開心，我哋有需要、大家有需求，所以成件事係雙得益彰，同埋行花市有行大運嘅寓意。」又謂今年維園少一半檔攤好闊落，減少人流聚集，行得更舒服。

問到未婚妻Pumpkin Jenn可有落場幫手？他甜笑說：「佢有其他嘢忙緊，可能過2日嚟，我有整工作證畀佢，到時佢收吓錢都好呀！我就會日日打躉，因為成件事係自己安排，所以喺現場大家都會有個拼勁，群龍無首會唔放心。」計劃今年結婚的他，是最後1年以單身過年，他說反而更開心，開始為未來家庭努力賺錢：「為家庭奮鬥係有另一種滿足感，更加有心去做好啲生意，如果搵到錢就可以過個肥年，大家開心。」