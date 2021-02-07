拍拖7年儲錢結婚！23歲雲浩影先訂婚插旗

人靚聲甜的雲浩影（Cloud）憑《全民造星III》彈起，喜歡唱歌的她希望長唱長有，最好能唱到60歲！提到拍拖7年的男友，她坦言已視對方為結婚對象。

現年23歲的雲浩影（Cloud）雖然在《全民造星III》未能取得3甲，但她唱得之餘，兼擁有貌似郭羨妮的清純外表，已吸納大批「迷雲黨」粉絲。對於未來發展去向，她坦言正與不同公司傾，未決定會簽公司還是獨立發展：「仲係了解緊，最緊要係做到自己鍾意嘅歌，亦希望嘗試唔同範疇，例如演戲。」提到有指ViuTV有意打造女團，她就謂：「如果有先再傾。（你想個人發展定組合形式？）各有各好，女團可以將啲嘢分散，唔使太大壓力，但個人就可以控制到多啲嘢。」

保持穩定收入

提到入行目標，她希望長做長有：「希望可以唱到50、60歲，可能依家鍾意我嘅人到時都60歲，咁就可以聽番嗰啲歌，哈哈。」講到參加比賽前做了1年多OL，她透露之後會用兼職形式繼續做，同時又會唱歌：「希望keep住有份穩定嘅工，同埋《造星》之後好似冇乜處理啲文件，都有啲掛住對電腦做嘢， 有啲唔捨得學咗咁耐嘅Excel。（鍾意對文件定唱歌多啲？）做文件時就怨天尤人，但冇咗嗰陣就覺得爭咁啲嘢，所以做少少啦，唔好做咁多。」

27歲前訂婚

娛樂圈是花花世界，Cloud坦言不怕，家人及男友都支持她做歌手，又冧爆謂男友最靚仔，眼中只得對方：「但吳彥祖都好靚仔，哈哈。」講到一開始就大方承認有男友，不怕趕走粉絲？她坦言：「喜歡我嘅朋友都唔係好care呢啲嘢，冇乜嘢唔講得，我又唔係要做偶像。」2人年紀輕輕已拍拖7年，她期望可以走到結婚階段：「但冇錢點結呀，不過大家都有共識冇咁快，因為仲後生，但覺得可能25至27歲訂咗婚先，訂咗可以等好耐先結。」