新碟炒至天價　許廷鏗絕不加印：自留都冇

歌手許廷鏗（Alfred）去年成績優異屢獲大獎，今晚恒基地產旗下商場會員計劃H•COINS為他舉行「許廷鏗感激有你2021網上直播答謝會」，唱歌兼玩遊戲回饋Fans一直以來的支持，就連Alfred都話今次網上直播活動好破天荒：「網上舉行門檻低啲，畀平時比較驚喺現場同我Say Hi嘅Fans問我問題。（尖銳問題都答？）網民嘅力量真係唔可以睇小，自己近年喺網上世界都玩得放啲，打成一片，問咩都答。」

講到新碟《Negative》現一碟難求更炒至「天價」，Alfred以「明爽」來形容興奮心情：「最新Update嘅應該係600蚊1隻，呢個『天價』大家真係太抬舉，但我真係1隻都冇，唔應該鼓吹呢個風氣，但見到又幾開心，造碟嗰陣點估到係咁。」會考慮加印？他指一早已決定不加印：「雖然有好多朋友期待，但依家擁有碟嘅人就好似得到首批支持嘅認證。（唔加印個價再炒高啲？）反而冇諗呢方面，但音樂係有價值嘅！」

問到待疫情結束後，可有想過面對面答謝粉絲的方法？早前自詡廚藝了得的他，笑言之後可能會以煮食作主軸，希望可以除罩聚餐，親自下廚招待Fans：「我第1次煮飯都煮成10幾個人，可能到時每人煮一味菜，呢種答謝會未試過。」講到獨立屋秘密花園曝光，他笑言都不意外，早年曾於家中拍唱歌片，因為現時家中多了2個小朋友，不時都會在花園開Party：「唔介意畀大家知，希望我都有能力有間靚屋，呢間屋係爸媽努力嘅成果。」