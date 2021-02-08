【是日通勝】（一點居士）

庚子年十二月二十七丁亥土收日

吉時：中午11時至1時、下午5時至7時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：祭祀、裁衣、會友

忌：嫁娶、出財、放水

幸運方向：坐南向北

幸運數字：5、7、8、0

幸運顔色：黑

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊

投資獲貴人指點，如魚得水，但花費要節制！

金牛

適應不了競爭帶來的壓力，心情有點兒忐忑。

雙子

易出現溝通上的誤會，固執己見令問題更糟。

巨蟹

獲另一半支持，深受感動，宜說些情話氹對方。

獅子

受負面情緒困擾，宜調整心態，勿鑽牛角尖。

處女

情緒起伏，行事切勿意氣用事，並要顧及家人。

天秤

心情靚，工作效率高，財運一級棒，收入可觀。

天蠍

阻滯多多，易為金錢而煩惱，要看緊荷包啊！

人馬

愛情路上迎來好運氣，單身者或有意外收穫。

山羊

謀事要懂得變通，像蠻牛般死衝並不會成功。

水瓶

精神渙散，易受流言影響，工作表現大打折扣。

雙魚

異性緣佳，單身者可憑風趣的談吐打破悶局。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇（21歲）

旺弱指數：（升）虎 人緣旺

（跌）蛇 運勢跌

鼠

財運向好，出門有利，不妨到西南或北方走走。

牛

工作帶來壓力，勿固執己見，否則情況更糟。

虎

人緣佳，遇上知己，心情大好，煩惱遠離你！

兔

事業進展緩慢，易招惹麻煩，最好保持低調。

龍

社交能力上升，懂得尊重別人，工作也受惠。

蛇

是日沖煞，運勢下跌，胡思亂想會影響情緒。

馬

踏實地完成工作，也有望上位，毋須走捷徑。

羊

具備調解能力，可望成為同事之間的和事老。

猴

善於表達，適宜參與談判工作，但財運一般。

雞

只要態度認真夠投入，不難趕上工作進度。

狗

財運不錯，但不宜沾手賭博，以免入不敷支。

豬

處理文書要看清楚細節，勿被喜悅沖昏頭腦。