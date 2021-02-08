伊健揼本百萬撐老婆　蒙嘉慧日本發展地產王國

女星蒙嘉慧（Yoyo）近年鮮有幕前演出，原來暗地裏滿腦子計劃，近日她向友人送上新年賀禮時，順道廣發卡片，宣布以老闆娘身份在日本經營房地產，趕及踏入牛年前公布喜訊！

對日本有情意結的她，2013年與鄭伊健在東京舉行婚禮，又經常孖公仔到當地旅遊，基本上一年間來來回回約有一半時間留在當地，故不時被旅客拍下蹤影，曾有網民分享他們穿情侶裝在福岡踩單車的照片，一副悠然自得的模樣。有指他們一直嚮往日本生活，並早已於當地置業，經過多年觀察，Yoyo睇好福岡樓市前景，加上已有幾間屋收租，故下定決心大展拳腳！據知伊健對於太太創業也瞓身支持，豪擲百萬打本給她盡情發揮，名副其實「愛妻號」，經過一年時間營運，即使受疫情影響，生意也尚算不俗。

安排廣東話溝通

根據Yoyo的「八方不動產株式會社」網上專頁顯示，公司主打福岡生意，除了樓盤介紹外，亦有講解當地文化、物業管理、升學及移民事宜，並指明公司乃日本國土交通省「全國宅地建物取引業保証協會」會員及領有日本不動產牌照，為有意在當地投資及置業的人士提供專業意見，為免言語不通，更會安排全程廣東話溝通。

拍片做生招牌

最近Yoyo不時現身專頁為公司造勢，除分享由福岡空運來港的美食外，又拍片訪問移居當地的友人分享生活趣事，非常落力！東網就此聯絡Yoyo，她坦認睇中福岡，全因當地是她最喜愛的旅遊地方：「我相信佢有好好嘅發展潛力，好開心可以藉網上平台同大家分享同交流資訊，多謝大家關注，請多多支持。」