32F台灣網紅安希胸懷「天竺鼠車車」　宅男爭「上車」

最緊要食腦！有「壞壞甜心」之稱的台灣網紅安希，有見日本定格漫畫《PUI PUI天竺鼠車車》繼《鬼滅之刃》後爆紅亞洲，腦筋急轉彎，食住個勢將雙峰變為「天竺鼠車車」，把天竺鼠的眼及鼻等貼紙黐在胸前，舌頭貼紙則貼在事業線，胸器變車頭燈，該張引人入「性」的「車頭燈照」，迅即吸引逾10萬名網友畀Like！她留言：「最新款天竺鼠大車車，朋友敲碗一直叫拍，但拍完感覺似綿羊。」不少網友紛紛留言盛讚她有創意，更狂呼要「上車」：「真的會暈車！」、「好大的PUI PUI！」安希無任歡迎回覆：「來來來來！」

安希在社交網已坐擁過百萬粉絲，每次「派軍糧」均令網民大呼吃不消，幾乎「失血」過多。出了不少寫真的她，性感尺度愈來愈大，由以往只拍水着，到今日連內衣照一樣不放過，其胸口的痣更是其標記，不過3點不露是其底線。古有賣肉養孤兒，今有拋胸養雙親，安希搏到盡，源於她是家中經濟支柱，高中開始已半工讀，她深知愈露愈吸金，坦言初時母親反對她拍性感照，後來才逐漸接受其工作，前年她終於買下人生第一間屋送給母親。

「賣肉不賣身」是安希的堅持，曾遇過多次被重金利誘她提供另類服務，但她不為所動。對於去年被爆有「多人運動」習慣的羅志祥（小豬），曾邀女模大搞泳池派對，她亦表示一直有不少這類邀約，但她統統拒絕：「我不認識羅志祥，沒興趣跟陌生人玩。」

體重：88磅

身高：1米53

三圍：32F、24、33