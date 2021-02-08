疑黃嘉雯家姐放貓入洗衣機　虐畜片段被公開網民群起聲討

前港姐冠軍黃嘉雯幾經辛苦上月終圓夢加入劇組，有工開嘅佢本來以為今年開咗個好頭，點知尋晚就有網友踢爆疑似黃嘉雯家姐Yuki甫放愛貓入洗衣機嘅片上社交網，即引嚟網上各大動物組織嘅關注，晒片嘅主人更被喪插虐畜！

片段中女主人稱貓咪自己跳入洗衣機，但點知女主人就稱愛貓隨處便溺，所以要順勢懲罰佢，繼而開啟洗衣機兼閂埋洗衣機蓋，只見貓咪在密封嘅洗衣機滾筒上被轉動，受驚嘅貓咪更跳起欲逃離，情況非常危險！

開機近14秒後，女主人先施施然打開洗衣機蓋，嚇到貓咪立刻跳出，片段終結。而女主人更在限時動態中寫上「受驚的小肥妹」並配上三個小丑笑臉。

大批網民睇到短片後即大鬧，部分激進網民及愛護動物人士對此非常憤怒，聲討要求捉拿該女子及指佢變態及殘酷對待動物。根據《防止殘酷對待動物條例》第3條cap 169，最高刑罰為罰款20萬元及監禁3年。

有網民人肉起底女主人，雖然女主人帳號為私人帳號，但仍有網民發現指女主人疑似係黃嘉雯家姐Yuki，網民稱黃嘉雯與該女主人社交網帳號互相Follow，黃嘉雯更曾上載與對方嘅合照及Tag對方ID，更搵到當年女主人社交網發文叫網友投票支持黃嘉雯競選港姐嘅活動。

加上網民翻查當年黃嘉雯當選時接受訪問嘅片段，亦曾帶Yuki上鏡現身，Yuki與女主人上載過嘅自拍照相似，令網友更確信女主人就係Yuki，不過女主人真正身份仍未得到證實。

東網電話聯絡黃嘉雯，佢承認家姐Yuki係有隻貓叫肥妹，問到佢知唔知道家姐將隻貓放入洗衣機？黃嘉雯表示自己啱啱起身，唔清楚事件，並言：「佢不嬲都好錫佢隻貓㗎喎！我都係今朝早先知道呢件事，其實佢不嬲都好錫啲小動物，不過佢今次咁做的確唔啱同處理得唔好，但我相信佢唔會再有呢啲事情發生。」