「辛丑年新春盆菜」接受預訂

1.於購物車，輸入優惠代碼COUPON50，每單即減 $50

2.門市自取盆菜，每盆再減 $150

3.凡訂購兩盆，即送農家雞一隻(價值$168) 或精裝鮑魚兩罐 (價值$108)

留意今次需要取貨前不少於24小時，經「黃金圍村盆菜」網頁落單先可以使用優惠啊！網站只適用於預訂盆菜，截單時間為每晚7時，即日及急單須致電門市 2381-3966 查詢。

黃金圍村豪華雙鮑盆菜

原隻吉品鮑魚 (細盆5隻/中盆８隻/大盆12隻)、新鮮帶子、

紅燒鮑片、原粒北海大元貝、新鮮大海蝦、發財好市、橫財就手、紅燒腩仔、農家雞、明爐燒鴨、蠔汁扣鴨掌、蠔皇炆冬菇、鮑汁枝竹、香炸芋頭、黃金魚蛋、沙嗲魷魚、滋補豬皮、清甜蘿白、山水豆卜、南乳蓮藕

小盆 (4-5位) $1188

中盆 (6-8位) $1388

大盆 (10-12位) $1688

黃金圍村合家歡盆菜

北海元貝、發財好市、橫財就手、蠔汁扣鴨掌、新鮮大海蝦、紅燒腩仔、農家雞、明爐燒鴨、蠔皇炆冬菇、鮑汁枝竹、香炸芋頭、黃金魚蛋、沙嗲魷魚、滋補豬皮、清甜蘿白、山水豆卜、南乳蓮藕

小盆(4-5位) $828

中盆(6-8位) $998

大盆(10-12位) $1198

自取優惠適用以下門市

太子店：上海街707號 (近太子站C2出口)

油麻地店：上海街183號 (近油麻地站C2出口)

4-5位盆菜 門市自取優惠價

合家歡盆菜 $628

豪華雙鮑盆菜 $988

6-8位盆菜 門市自取優惠價

合家歡盆菜 $798

豪華雙鮑盆菜 $1188

10-12位盆菜 門市自取優惠價

合家歡盆菜 $998

豪華雙鮑盆菜 $1488