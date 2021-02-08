「辛丑年新春盆菜」接受預訂

2021年02月08日 09:00
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    (客戶提供)
    【特約報道】黃金盆菜自設車隊，港九新界東涌皆送，一盆亦免運費；即日起至2月9日，經網站：https://punchoi.shop 訂購新春盆菜
    1.於購物車，輸入優惠代碼COUPON50，每單即減 $50
    2.門市自取盆菜，每盆再減 $150
    3.凡訂購兩盆，即送農家雞一隻(價值$168) 或精裝鮑魚兩罐 (價值$108)
    留意今次需要取貨前不少於24小時，經「黃金圍村盆菜」網頁落單先可以使用優惠啊！網站只適用於預訂盆菜，截單時間為每晚7時，即日及急單須致電門市 2381-3966 查詢。
    盆菜菜單：https://punchoi.shop/菜單
    黃金圍村豪華雙鮑盆菜
    原隻吉品鮑魚 (細盆5隻/中盆８隻/大盆12隻)、新鮮帶子、
    紅燒鮑片、原粒北海大元貝、新鮮大海蝦、發財好市、橫財就手、紅燒腩仔、農家雞、明爐燒鴨、蠔汁扣鴨掌、蠔皇炆冬菇、鮑汁枝竹、香炸芋頭、黃金魚蛋、沙嗲魷魚、滋補豬皮、清甜蘿白、山水豆卜、南乳蓮藕
    小盆 (4-5位) $1188
    中盆 (6-8位) $1388
    大盆 (10-12位) $1688
    黃金圍村合家歡盆菜
    北海元貝、發財好市、橫財就手、蠔汁扣鴨掌、新鮮大海蝦、紅燒腩仔、農家雞、明爐燒鴨、蠔皇炆冬菇、鮑汁枝竹、香炸芋頭、黃金魚蛋、沙嗲魷魚、滋補豬皮、清甜蘿白、山水豆卜、南乳蓮藕
    小盆(4-5位) $828
    中盆(6-8位) $998
    大盆(10-12位) $1198
    自取優惠適用以下門市
    太子店：上海街707號 (近太子站C2出口)
    油麻地店：上海街183號 (近油麻地站C2出口)
    4-5位盆菜　門市自取優惠價
    合家歡盆菜 $628
    豪華雙鮑盆菜 $988
    6-8位盆菜　門市自取優惠價
    合家歡盆菜 $798
    豪華雙鮑盆菜 $1188
    10-12位盆菜　門市自取優惠價
    合家歡盆菜 $998
    豪華雙鮑盆菜 $1488