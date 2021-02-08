Move on！大掃除　來年迎好運

年廿八「洗邋遢」除有迎「財神」之意外，亦趁新年前掃走衰氣「去舊迎新」，迎接旺氣回家。(互聯網)

年尾流流，傳統上是年廿八「洗邋遢」，據說過年前清潔和整理好家居，可以將旺氣引入室內、去除過去的霉運，消災祛病，有「萬象更新」的意思。這個寓意在今年猶為重要，既然大掃除有「去舊迎新」之意，不如選個吉時好好打掃一下吧！

識別最佳方位 掃走衰神

「財不入污門」，古時的人認為財神不會入不潔淨的房屋，所以要在新一年財神到臨前將家居打理得乾乾淨淨，選擇年廿八則是取其諧音「易發」之意。玄學家林炳南師傅指出，今年農曆年廿八(2月9日)，當日「洗邋遢」的吉時是7:00am至11:00am，以及6:00pm至10:00pm；而大掃除要由一年最旺的方位掃到最衰的方位，林師傅說辛丑牛年的最佳方位是西方，而全年最衰的方位是東南方，所以大掃除時可以由家中的西方掃到東南方。

清潔神位 百合水淨化

如果家中有神位的話，林師傅建議可用百合花浸水來擦拭神像和清潔神位，而清潔兩者的百合水必須分開，不可使用同一盆百合水。清潔完畢後，可把神像放到家中西位吸收旺氣，待自然吹乾後再放回本來位置。最後，不少人會用碌柚葉洗澡，藉以辟邪去衰氣，林師傅提醒碌柚葉要先泡浸一至兩分鐘後才應用，洗澡時要由頭沖到落腳。若然把碌柚葉綁在花灑上使用，同樣要開水沖一至兩分鐘後才沖身。

注意相沖生肖 潔淨技巧

除了年廿八，林師傅指出今年的年廿七(2月8日)亦是可進行大掃除的吉日，而吉時是上午11:00am至1:00pm及5:00pm至9:00pm。如果打掃當日有家中成員生肖相沖的話，只要並非是打掃的主力便不成問題。

大掃除好時辰

吉日：農曆十二月廿七（2月8日）

吉時：11:00am至1:00pm及5:00pm至9:00pm

相沖生肖：蛇

吉日：農曆十二月廿八（2月9日）

吉時：7:00am至11:00pm及6:00pm至10:00pm

相沖生肖：馬