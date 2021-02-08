【李居明大運同行】貧窮者皆因漠視雜物

一個人貧窮，總有點理由！很多人投訴聚不了財，其實要檢討一下自己，家中的雜物太多！不要做雜物的奴隸！一件東西你一生人可能只用兩分鐘，但卻耗費十年的時間來佔用了你很多的空間。

貧窮的人，在家居生活中，全是「土」煞。一不整理枕頭床鋪，二不拉開窗簾，三不打掃令全屋缺氧，四在房內抽煙不招活氧，五不接觸陽光，六不執拾拋棄雜物，七不安置垃圾桶，八無換新的室內燈泡等，均作凶論。

「土煞」就是術家稱為每年之五黃二黑者。「五黃」又名正關煞，「廉貞」星之喻，令人頭腦不清新，混沌做錯事。「二黑」為「巨門」星，是一切病符災難之源頭。因此，家中愈多雜物，便是催旺了五黃二黑凶煞，已經找到招來凶運之根源。明日是年廿八，要洗邋遢，沖涼時間用酉時及戌時（下午五時至晚上九時）。

「財不入污門」，家居堆滿垃圾和布滿灰塵的話，難望有財星來臨。所以這一天人人要清潔自己的家居、公司。

今年家居東南及正北應「五黃」、「二黑」土煞，今年大掃除後宜掛好銅錢來化洩，此乃遠離凶運的第一個方法，再在正西及東北催旺「八白」、「九紫飛星。「八白」乃當時得令急財星，必須加以催旺，這是脫貧第一步。

雜物是最能考驗一個人對財富的處理智慧。一個懂得拋棄雜物的人，能將家居處理得整整齊齊，必懂得駕馭自己的生活，乃致富的潛質。因此，貧窮的人先問自己，你能好好處理你家居的問題嗎？今年要聽話，快點用明日清理家中雜物。

貧窮的壞習慣是由於沒有財箱及夾萬，由今日開始，由放硬幣到小量寶石珠寶，到外幣，都用一個「盒」、一個「箱」放好，放在正西方，且看效應如何？

面相上，鼻上及鼻下的「癦」都是貧窮的印記。「癦」也是土煞，鼻上有黑癦者，有多少錢也破盡才舒服，應驗在四十一歲到五十歲之間。在鼻孔下見黑癦是「破產癦」。因此，一定要用鐳射激光將之脫除。作為父母，應為子女於中童時將癦脫掉，這是父母可為子女做的一件好事。因此，「脫癦」等於脫貧窮！

牛年女生想催財，有何發達招數，明日專欄你一定要追看！