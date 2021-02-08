為演出加碼700萬美元　The Weeknd超級碗半場騷贏盡掌聲

今屆美式足球超級碗現正在佛羅里達州Tampa的Raymond James體育館舉行，由於疫情關係，今年限制進場的觀眾人數由原本場館可容納的6.5萬人減至2.2萬人。而每年的其中1個焦點就是半場騷，今年大會請來爆紅的加拿大天王The Weeknd助陣表演。

之前已有指他掏腰包注資700萬美元落今次半場騷，務求今次半場騷更精彩。有別於往年半場騷舞台設置球場中央，今次The Weeknd在場館不同位置設置舞台，大唱多位名曲包括《Starboy》、《Can’t Feel My Face》、《Blinding Lights》以及《Save Your Tears》等，期間大批舞蹈員打扮成他去年出席美國音樂頒獎禮時的受傷look現身在場跳舞，場面熱鬧！

除了The Weeknd之外，美國天后Miley Cyrus於開賽前率先出場表演，大會邀請一眾醫護人員出席以示答謝他們在疫情期間的工作。以啦啦隊造型出場的她坐在電單車出場。同場還有上一代的搖滾巨星Billy Idol和Joan Jett擔任神秘嘉賓與她一同表演。而當Miley唱到盛傳為前夫里安漢斯禾夫（Liam Hemsworth）而寫的名曲《Wrecking Ball》時，她唱到尾段時突然感觸落淚無法繼續完成首歌。最後她多謝在場的醫護人員，並指首歌是有關完全粉碎的感覺，對她來說意義好大。