農曆新年、情人節　食買玩一「網」打盡

【特約報道】農曆新年將至，又是時候辦年貨，添置賀年食品和應節禮品，齊來喜迎新歲！香港旅遊發展局（簡稱旅發局）為了向全港市民送上祝福，特別於2月8日至26日以「線上＋線下」方式舉行「迎春接福‧就在香港」新春推廣。除了有極具新意的網上市集，還有一連串新春美食和優惠，讓大家於農曆新年、情人節及元宵佳節期間，都可以過一個好買、好食、好玩的新年。

好買：聯乘網上市集無限創意

過年總不能缺少賀年精品與美食，旅發局首次與FEED及本地餐飲業界合作推出網上新春市集，搜羅過百款賀年及情人節元素的產品，讓大家足不出戶都能盡情購物。當中最具特色是獨家發售的6款原創年輕品牌與老字號聯乘賀年精品，包括公利真料竹蔗水 × Papabubble推出的「手工涼茶糖」、么鳳 × Papery推出的「新年大吉全盒」、合昌義記欄 × Mugoffee推出的「新奇士咖啡」、蛇王芬 × Chef Jacques Kagi推出的「臘腸芝士牛角包DIY套裝」、英記茶莊 × 曲奇阿嬸推出的「茶葉曲奇」和華園食品 × Gusteau's推出的「黃金牛柳肉片」，新舊味道Crossover令人期待！

好食：在家尊享豐富賀年盛宴

愛吃美食的你一定不可以錯過線上新春美食精選，有超過20間酒店及人氣餐廳推出的新派節慶盆菜、農曆新年主題菜單、賀年甜品及下午茶等，供外賣自取，部分商戶更提供外送服務，美食一點即到。要數當中最有代表性，有專為是次活動而設的Artisan Lounge × 飯館的「工匠鮑羅萬有盆菜」、香港瑰麗酒店──彤福軒推出的「富貴有米雞」、卅二公館推出的「鮑魚龍蝦撈起」和美麗華酒店Bombshell新春賀歲系列，款款精緻，令人食指大動。

好玩：線上玩樂線下享優惠

「迎春接福‧就在香港」新春推廣活動除了有嘢買、有嘢食之外，亦不乏娛樂與驚喜元素，各位可於線上揀選祝福語自製成賀卡，及大玩Facebook或Instagram的賀年濾鏡，為親友送上新年祝福。最驚喜是連線下都有各式優惠，旅發局聯同酒店、景點、餐飲及零售業界，在「旅遊‧就在香港」網站齊集數百項新春優惠，包括商場禮遇、景點及商戶限時折扣等，待疫情穩定時享用，萬勿錯過。

推廣詳情

日期：2021年2月8日至26日（年廿七至正月十五）

內容：網上新春市集、新春美食精選及線下新春優惠

備註：2月8日起可於「旅遊‧就在香港」網站（www.holidayhk.com）或香港旅遊發展局網站 （www.discoverhongkong.com/cny）瀏覽「迎春接福‧就在香港」活動及優惠。