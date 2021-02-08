巨星睇超級碗　珍妮花懶理偷食傳聞與未婚夫落場睇波

荷里活女星珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）的前棒球巨星未婚夫Alex Rodriguez上星期被傳媒爆背她偷食視星Madison LeCroy，不過她懶理傳聞與未婚夫今日一同乘坐私人飛機抵達佛羅里達州睇超級碗。

而珍妮花除了於社交網站放在飛機內的自拍照之外，Alex亦有於社文網站貼他們落機的片段，片段中他問珍妮花等同行友人睇好邊隊會贏超級碗，此外，他亦放場內睇波照片指他與珍妮花均準備就緒。珍妮花去年亦是超級碗半場騷表演嘉賓與拉丁天后Shakira一同表演。

除了珍妮花與未婚夫到場睇波之外，上周出甫暗示與男友Jacob Busch分手的澳洲女諧星Rebel Wilson，亦與幾名友人一同乘私人飛機抵達當地睇超級碗，同場還有《辣妹合唱團》（Pitch Perfect）男拍檔Adam Devine。她貼與Adam場內合照時稱他為「我最喜愛的工作老公」。此外，她亦公開穿上紅色晚裝裙的照片晒成功減肥後的窈窕身材。英國哈利王子妻子梅根（Meghan Markle）去年出席音樂節時都有穿過同1條裙。