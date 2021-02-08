精神爽利！泡泰日台注目溫泉迎新年

看看日曆，明天就是年廿八，除了為屋企大掃除之外，全身由頭到腳也要洗白白，如果可以浸埋溫泉身心放鬆，便更加妙不可言！除了日本外，其實不少亞洲地區如台灣及泰國都可以享受到溫泉的樂趣，其中台灣宜蘭礁溪便是人氣的溫泉熱點，當地早前更有全新的溫泉設施呆水溫泉開幕，帶來獨具一格的浸泡體驗，好想先泡為快啊！

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建築講究 獨立浴池

位於台灣宜蘭礁溪抹茶山出入口處的呆水溫泉，剛在去年年底開幕便火速成為了旅客話題。其建築由著名建築師毛森江團隊操刀，以清水模及木材作組合，炮製了舒適簡約的空間。佔地約6,612平方米，分為前後兩棟建築，前棟開放給一般旅客預訂，提供40間房間（共有5款房型），每房均有獨立溫泉浴池，部分更採內外雙湯池設計，可邊浸邊享山林景色。後棟建築Club Sui則採取會員制，共有13間套房，（共有3款房型），最當最巴閉的是位於頂樓、只此一間的謙園，其面積約99平方米，賣點有專屬的獨立戶外浴池、發呆亭及室內酒吧，十分寫意舒適。而呆水溫泉同時設有三個戶外大眾湯池，及主打原木燒烤和意法料理的Le Flame「焰」餐廳，到此住宿肯定身心及嘴巴都大滿足。泡湯兩小時NT$2,500起（約HK$694）。

呆水溫泉

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高山享受 天然泉水

要享受和風溫泉樂趣，前往泰國清邁亦可得到滿足。位於湄林（Mae Rim）夢境山的Onsen@Moncham度假村，設在海拔1,200米的位置，山上只有個位數字的攝氏溫度，浸溫泉零舍好Feel！度假村賣點除了是充滿日系風情的布置裝潢外，更厲害的是這裏採用貨真價真、於地下深處抽取的溫泉水！話說於泰國一般溫泉設施所浸泡的，都是由溫泉粉沖製而成的溫泉水，而這裏的天然泉水則包含銅、鎂、鋅、鈣與硫酸鹽等物質，泡後令人身心舒暢。度假村只有16間客房，部分房型設有私人溫泉，除了一般的二人房之外，更有最多可容納12 人的Majestic Family Suite，布置舒適簡約。浸完溫泉也可以試試這裏的泰式按摩。房租每晚THB10,868起（約HK$2,786）。

Onsen@Moncham

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款式特多 兼享水療

想一次過體驗不同洗泡情趣的話，位於日本廣島縣吳市的水療及溫泉設施SPA SOLANI 大和溫泉便最適合不過。這裏集合了22種風呂（包括源泉風呂、洞窟風呂及寢湯等）、7種桑拿（蒸氣桑拿、香草桑拿及汗蒸幕等）及3種岩盤浴（天壽石及岩鹽等）。這裏亦提供Spa服務，並有多款來自世界各地的水療品牌選擇，包括法國的Melvita、斯里蘭卡的SPA CEYLON、泰國的THANN及原創品牌ZEN。設施現為試業階段，將於3月正式開幕，之後會24小時營業，設有餐廳及無酒精酒吧，並有瑜伽、健身、為長者而設的活動等。此外亦有不同方案，例如可供過夜的「Spa計劃」、與當地醫院合作的「醫療計劃」等，滿足不同客人要求。收費成人￥750起（約HK$56）。

SPA SOLANI大和溫泉