農曆新年宅在家推介　宋仲基做太空垃圾佬！

疫情之下，農曆新年期間都不宜外出，留喺屋企煲劇、睇電影就啱晒！今次就等我哋推介新年有咩好睇啦！

必睇原因：男神宋仲基、韓國首部太空科幻片

首先講韓國男神宋仲基主演嘅電影《勝利號》，係韓國首部太空科幻片，Netflix以2.2億港元購入，勁誇張！《勝利號》故事背景設於2092年，地球已經唔適合人類居住，有人喺火星建造咗一個新地球，不過得5%嘅人可以入去！如果唔係就要繼續留喺地球，或者做太空垃圾佬！身為太空垃圾佬嘅宋仲基，偶然之下發現一個女仔，原來佢係被宇宙警察通緝嘅大規模殺傷性武器機械人！宋仲基一行人決定將佢拎嚟換贖金，過程發現更多嘅秘密，電影中仲有好多戰鬥畫面，夠晒震撼！

必睇原因：收視保證、《太子妃升職記》改編

韓劇《哲仁王后》由韓星申惠善與金正賢主演，故事講述生活喺現代嘅型男廚師崔振赫，意外跌入泳池中，靈魂穿越到申惠善扮演嘅朝鮮時代王后身上，同金正賢飾演嘅國王哲宗相處過程中產生感情，爆出連串笑料！呢套劇出街後，一直收視高企，絕對係收視保證，大家千萬唔好錯過！《哲仁王后》係改編自內地網劇《太子妃升職記》，有睇過《太》嘅不妨可以自行對比吓！

必睇原因：靚爆綾瀨遙、止日本癮

日劇方面，有綾瀨遙、高橋一生主演嘅《天國與地獄～瘋狂的2人～》，劇中講飾演正義女警嘅綾瀨遙，喺拘捕高橋一生飾演嘅變態殺人犯時，因意外搞到靈魂被互換！男變女，又女變男，非常考佢哋演技！綾瀨遙仲喺劇中除衫晒巨乳演床戲，夠晒吸睛！大家冇得去日本，不如煲吓日劇止止癮先啦！

必睇原因：案件轟動全球、懸案迷之選

原創紀錄片《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》嘅討論度都好高，呢套片對「藍可兒事件」作出精密分析，對懸案有興趣嘅觀眾要留意喇！2013年時，藍可兒被發現全裸溺斃喺賽西爾酒店水塔，再加上佢失蹤前被閉路電視影到喺電梯內做出一系列古怪動作，令到事件非常詭異，當時轟動全球！事件都依家仲係未能破解，紀錄片將會分為4節，訪問案件相關人士，發現出唔少鬧鬼傳聞同兇殺案！

最好睇嘅劇集、電影、綜藝盡在繽FUN專題嘅「講劇」，實啱鍾意宅在家嘅你哋，千萬唔好錯過！