情人節浪漫套餐　靚人靚景

情人節將至，各位有情人或已有目標的男士們，就要把握機會訂位，和心儀對象享用浪漫主題餐點，若餐廳配有迷人景致，肯定更加吸引。

尖沙咀香港麗思卡爾頓酒店米芝蓮一星意大利餐廳Tosca di Angelo於情人節推出4道菜情人節午餐。餐廳總監Angelo Aglianó選用時令食材打造一系列菜式，鮮味的油甘魚及喜拉多生蠔他他打開味蕾，加入芝士和黑松露的手造千層麵，濃郁富層次。主菜方面，海魴魚配上北海道海膽，雙重鮮味，另一款烤羊架，配香濃黑椒汁和微甘的菊芋蓉，濃而不膩。邊吃花心思的白朱古力蛋糕，邊高空欣賞維港景致，夠晒浪漫。

尖沙咀新派澳洲菜餐廳Hue可近距離欣賞維港景色，澳洲籍行政總廚Anthony Hammel於全日推出4道菜的情人節套餐，客人品嘗紫菜脆片配鱈魚子、貴妃蟹冬甩和炸Manchego芝士丸子作開胃小食後，前菜、主菜和甜品都可選擇。如前菜就有清新的煙熏紅菜頭沙律、油甘魚刺身或鵝肝意大利雲吞。主菜有烤比目魚、水牛芝士雲吞或2人分享的澳洲O’conner西冷牛扒配忌廉黑椒汁。最後可揀選香梨脆皮泡芙、蛋白脆餅配軟心白朱古力醬或精選芝士作餐後甜品。