送舊迎新　6招肌膚洗邋遢

俗語有云「財不入污門」，所以不少人會在過年前為家居進行大清潔迎接財神。但其實面部皮膚亦同樣需要洗邋遢，否則用再貴再好的護膚品也是白白浪費。所以日常做好卸妝潔面，定期做深層清潔才是護膚的第一步。如果你為肌膚進行深層清潔但成效甚微，可能是你做少或做多了這幾步，無論你是護膚新手或老手，不如先看看以下6個要點，趕及於新年前為肌膚大掃除！

1.敷前先打開毛孔

很多人會在潔面之後直接敷上清潔面膜，但其實敷之前最好先打開毛孔，讓面膜的成分滲入，從而將粉刺、污垢和油脂吸出來，令清潔效果更佳。在敷之前可先用熱毛巾敷臉或用蒸氣機蒸臉，利用熱力打開毛孔，又或在洗澡後15分鐘內敷上，因為這個時候的肌膚軟化、毛孔亦會張開。但是並不建議在洗澡時敷面膜，因為這時候臉部會產生水氣，令泥膜無法緊貼肌膚。

2.深層清潔面膜需厚敷

有時護膚的確要落重本才見成效，以敷清潔面膜為例，敷的厚度就應以看不見皮膚紋路為佳。因為大部分清潔面膜都加入礦物泥成分，而且要厚敷在面上才能產生

密閉作用，令肌膚表面溫度增加從而打開毛孔、排走黑頭粉刺，同時幫助面膜內的活性成分導入肌底。

3.避開眼周範圍

塗清潔面膜時一定要小心塗抹的位置，避開脆弱的眼周範圍。因為這個位置的皮脂層薄，容易因為面膜乾掉時的緊繃感而刺激肌膚，導致老化及細紋出現，以距離2~3cm為佳。而乾性皮膚的人集中塗於T字位、下巴、臉頰及鼻翼等較多油脂分泌的部位就可以。

4.不要等全乾才洗掉

清潔面膜不要等乾到出現裂紋才清洗，因為這個時候的面膜已經在吸收皮膚的水分，令臉部皮膚更乾。一般來說10~15分鐘已經足夠，有些品牌5~10分鐘即可。

5.敷後要做好補濕

深層清潔面膜的功能是徹底清潔毛孔，清潔力極強，所以敷完後令皮膚變得乾燥和脆弱，再者毛孔清潔過後是處於打開的狀況，立刻敷補水面膜可以幫肌膚補濕的同時為毛孔「關門」。

6.清潔次數不宜過密

深層清潔面膜清潔力極強，1星期只需使用1次，太頻繁使用有機會會削弱肌膚自身的免疫力，令皮膚變得脆弱、敏感和乾燥。