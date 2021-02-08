【撐本地品牌】捉緊掃賀年貨尾巴　為親友送上祝福

農曆新年仲有唔夠一星期就到，相信大家嘅賀年禮品都準備得差不多，如果仲未買齊，而對方又係有質素要求及講求品味嘅話，今日介紹嘅全部係本地品牌，有手工美食又有健康養生茶飲，一於齊齊撐本地品牌，仲可以討一眾高汁型男淑女及親友歡心添！

烹飪中心手工作

如果大家喜歡上堂學煮兩味兼愛品嘗手工小食及果醬嘅話，對Rachel's Kitchen呢個名字應該唔會陌生，作為城中人氣嘅烹飪中心之一，今年特別推出了一系列自家製賀年禮品，好似有桂花琥珀核桃、荔枝核桃一口酥及貴妃杏仁酥糖嘅「幸運吉祥禮盒」，而「富貴吉祥禮盒」則有極品XO醬、桂花琥珀核桃、紅棗圓肉核桃一口酥及貴妃杏仁酥糖。

減糖減卡健康曲奇

另一本地品牌嘅還有兩星期便到牛年，由藍帶甜品師開設嘅香港本地品牌「酥菲時刻Moment of Sophie」主打無添加、無增味、無防腐嘅健康曲奇，今年特意推出牛年專享優惠，可以優惠碼「MOS-MDAOXS」選購雜錦曲奇賀年禮盒。選用新西蘭進口牛油及京都進口嘅抹茶粉炮製出綠茶、朱古力、牛油（原味）及咖啡4款口味，而曲奇含糖量亦較一般少約20%，相對健康。而曲奇禮盒為精美環保Reuse雙開磁石邊吸附式設計，食完曲奇仲可以用來放置小物件添！

養生保健特色茶

香港人鍾意飲茶，而香港百年藥廠「1901百頂方」就結合了茶療與中藥，推出一系列養生茶，所有配方更特別以極地罕貴嘅補血藥膳藏紅花為引，以提升茶療功效。藏紅花又叫做Saffon，自古已是珍貴食材，有極高營養價值，唔少歐洲名菜如西班牙炒飯、意大利飯都會加入藏紅花來提味。而中醫入面嘅藏紅花更可以活血祛瘀、緩解女性痛經、調理月經、養血解毒等功效。西醫則用於治頭痛和牙痛、利尿、養神、美容等方面。而品牌就以「藏紅花宮廷茶療」製成茶包，以藏紅花為引，結合不同藥膳，研發出十款抗早衰茶療，對各種都市毛病有正面作用，好像祛濕重嘅赤小豆芡實紅薏米茶、清肝毒嘅金銀花貢菊茶、止眼澀嘅決明子枸杞菊花茶等，品茗同時養生保健，為一眾打工仔打打氣！