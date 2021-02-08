單身馮盈盈開3大擇偶條件　原來至冧呢位男拍檔！

藝人馮盈盈今日出席《送鼠迎牛開運王》拜神儀式，對於她在《#後生仔傾吓偈》中講到閃婚實出事，被指是暗寸醫生舊愛Martin，她對此否認：「我絕對冇呢個意思，係節目效果，我係講自己情況，因為我對閃婚比較陌生，我自己連對象都冇，對於Martin我絕對係大方送上祝福，祝佢同新婚太太恩恩愛愛、甜甜蜜蜜、年生貴子。」

她指自己昨日登上網上搜尋最熱門的第10位，笑言希望新1年愈來愈旺，有更多人支持及關注自己，問到是否因為其閃婚言論所致？她表示：「我真係唔知，可能綜合，因為我之前撞車，事發地點比較開揚，好多途人見到，我仲畀人影咗相，我個樣真係幾慌張。我有主動話賠償，想留番助手個聯絡畀佢跟進，但對方話小事，所以化解咗。（有冇寫和解紙？）冇，佢仲叫我努力，期待我攞視后同影后。我哋影咗相，我仲美顏咗張相先畀佢。」

受訪期間拍檔林盛斌（Bob）叫她不用擔心，會為她介紹對象，盈盈稱：「佢係出名媒人王。（唔要醫生？）佢有好多選擇。（有咩要求？）搞笑、幽默、有趣，好似阿Bob咁，氹到我開心。（阿Bob咁嘅外表呢？）都冇問題，正呀呢啲外表，好特別，我鍾意非主流。」

另外，對於無綫有一名見習編劇初步確診新冠肺炎，盈盈坦言剛得知有關消息：「但冇人聯絡我話我係密切接觸者，所以對我嚟講應該冇咁迫切，而且我有做足防疫措施。我自己每日都會做快速測試，買咗幾盒，20分鐘就知道結果，keep住檢查，保障自己同家人，我都送咗幾盒畀合作嘅同事，確保大家都係健康。」