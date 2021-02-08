被阮兒分手勁無奈　衛志豪：係有啲模糊

藝人衛志豪（Michael）與阮兒拍拖三年，昨日阮兒在活動上驚爆兩人已分手，而Michael更疑似被分手。

Michael出席新春節目《送鼠迎牛開運王》 拜神時，對分手一事，全程表現無奈：「佢話單身，咁我都係單身啦。 （最近發生咗咩事分手？）冇發生咩事，都分開咗一段時間，大家要溝通吓先。（依家係冷靜期？）可以咁講。（有冇正式講分手？）講過分開吓，唔同時間做唔同嘅事，依家大家嘅想法唔一致。（邊個提出分手？）唔係我。（因為同居試婚失敗？）拗撬又冇乜嘅。（畀人分手都唔知咩事？）有啲模糊。（會唔會挽救？）分開吓先。」

問到是否結婚問題未能達成共識？他稱自己有結婚目標，但時間上不對，大家亦有深入討論過這問題：「我自己有計劃，只係未落實。（求咗婚？）未。」講到他似乎處於被動狀態，他反問：「你覺得呢？男人講太多始終唔係咁好，佢嘅決定我控制唔到， 但我尊重同接受。（覺得可惜？ ）當然可惜，3年時間始終有感情，依家大家專心工作。（之前唔專心工作？）之前都專心，可能太專心工作忽略咗佢。」他透露阮兒將搬離愛巢，又笑言自己新年都要買定桃花。