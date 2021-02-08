牛氣賀新春　每日抽iPhone

中國聯通香港為了送鼠迎牛回饋用家，特別於CUniq網站推出「牛氣賀新春『搶金牛 迎好運』」大抽獎活動，獎品數量超過1,000份，當中包括旗艦手機iPhone 12 Pro Max、24個月的上台月費豁免優惠等。活動由即日起至2月26日舉行，參加方法簡單，年滿18歲香港居民只需身處香港境內，註冊成中國聯通香港CUniq網站會員即可參加，每人每日免費抽獎1次。

上台新用戶更可享特別優惠，例如新申請ONE全球數據共享計劃、ONE大中華共享計劃或ONE大灣區共享計劃的24個月或以上合約服務，可獲免2個月月費。於推廣期內成功登記使用指定月費計劃24個月或以上合約，更可享$1,200手機折扣優惠購買年度旗艦手機。購買指定香港/澳門/內地上網卡享買一送一優惠，優惠低至29折。

同場加映：CMHK MyLink App新春迎牛接福

另一電訊商中國移動香港（CMHK）為迎接牛年來臨，於MyLink App推出「新春迎牛接福活動」。由即日起至2月28日，只要打開MyLink App並參與活動，即有機會獲得豐富禮遇同優惠。當中由即日至2月18日的「牛年大禮包」，可免費領取內地或本地新春過年數據包。同期設有「天天特惠」專區，領取5G服務計劃、指定家居寬頻計劃或選購手機優惠券並成功辦理，可享高達$200優惠及獲贈額外8,888 MyLink積分。於2月9日至26日期間，每天早上10點可領取高達$288 + 88,888 MyLink積分ZA Bank x MyLink新春開戶利是。還可參加「牛年MR煙花攝影大賽」，有機會獲贈10,000 MyLink積分！