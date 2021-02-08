蔡一傑搵隊員上烹飪節目　搞草蜢盛宴！

歌手蔡一傑今天農曆生日，草蜢其餘2子特地和經理人林珊珊一起錄製賀年網上節目，並和公司同事一起團年。胞兄蔡一智表示：「我最懷念一大班屋企人一齊圍埋，搓麵粉炸角仔，一齊搓一齊整，係好好嘅親子樂。」蔡一傑即回應：「講到賀年菜當然少不了好意頭嘅『橫財就手』，但今年係牛年，咁就順吓你意搵機會整味『傑少牛角仔』你哋食，寓意牛氣沖天牛運當頭啦。」

蘇志威憶述童年回憶：「我最懷念細個過年食嘅『薑蔥屈鯉』，因為我怕骨，最多食魚頭，唔多食原條魚。」蔡一傑踢爆他說：「蘇志威完全唔入廚房，望見把刀都會打冷震，又怕魚骨，所以我都好少整魚畀佢食。」

過新年大家都會習慣穿新衣，說到新衣蔡一智也不禁想起兒時父母為他和傑少兩兄弟打造的過年造型，他說：「細個唔係成日買新衫，但父母過年前都會整一啲兄弟套裝畀我哋，大家一樣色一樣款唔使爭，我最記得細個有一年嗰套啡色牛仔裝。」身旁的蔡一傑和應説：「呢套真係一世都記得，啡色嘅牛仔衫套裝真係好少見。」

蔡一傑表示其實他們好為食，經常講飲講食，他笑言《傑少煮意》可以找草蜢做嘉賓：「我哋重可以食草蜢，我預備定啲草蜢湯、草蜢蒸蛋...畀大家歎。」蔡一智亦進一步說：「咁更進一步不如做一個頻道，講吓我哋遇過食過嘅嘢啦。」蔡一傑回應説：「個名我都馬上諗到，好直接就叫草蜢頻道，因為呢個名喺過去咁多年帶畀我哋咁多榮譽，大家一見到就會諗起我哋。」

拍攝完畢後，蔡一傑在拍攝場地遇上11歲小女孩粉絲為他送上親手製作的生日禮物，補祝他2月6日生日，他說：「小女孩親手畫咗張生日咭畀我，畫咗草蜢喺演唱會台上嘅精彩舞姿，好靚好神似，佢重寫咗話希望疫情過後，希望可以再睇到我哋嘅演唱會，真係好開心。」蔡一智亦回贈他親自設計繪畫的利是封給她，他也感歎其實草蜢去年本來有不少計劃，不過都因為疫情而停下來，他說：「其實好多粉絲都期待我哋做演唱會，睇吓上天今年嘅安排啦，不過我哋就隨時都準備好，好似我咁每個星期都跑步，希望大家都做多啲運動，到時可以陪我哋一齊又唱又跳。」