靈感煮意︰【不用焗爐】椰香斑蘭黃金糕

還有數天便大年初一，我預先祝各位新年快樂、身體健康、萬事如意！新年當然要吃些好意頭的食物，所以今集我會教大家做黃金糕，不用焗爐也能做到，方便家中沒有焗爐的你！不說不知道，其實黃金糕是印尼糕點，傳統做法會加入斑蘭葉和其他香料例如薑黃粉，不過我想大家應該不太習慣加入香料，所以我只保留斑蘭葉。另外，就是糖方面，我這個食譜的甜味是調教得剛剛好，事關我不太愛吃甜食，但若你習慣吃外頭的，建議加多一點。黃金糕可預先做，儲存在雪櫃，吃前煎來吃便會回復外脆內煙靭。立即上《東網》on.cc收看這一集啦，做了記得跟家人分享啊！

材料（6吋平底鑊）

椰漿 400克

斑蘭葉 15克

海鹽 1/2茶匙

雞蛋 160克

木薯粉 160克

中筋麵粉 80克

酵母 1~ 1 1/2茶匙

白沙糖 80克

淡味橄欖油 30克

煎時另需少許牛油

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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