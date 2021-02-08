暗示馬國明開口？靚湯被催婚催到厭：人哋都未求婚

藝人林盛斌（Bob）與玄學家麥玲玲主持的邵氏節目《Master's Talk》（《師父有請》），首集請來「2Line黨」的朱千雪、湯洛雯（靚湯）、岑杏賢及蔣家旻任嘉賓，同聲表示從沒承認該名字，靚湯更笑指她們私底群組名叫「幸福公主」。對於節目以「嫁得好」為主題，朱千雪與岑杏賢先後跟醫生及金融才俊結婚，後者指與老公首次見面完全零興趣：「佢外表唔係我想要嘅類型，我好膚淺，本身諗住搵番娛樂圈嘅人就算，但同老公相識後覺得佢係極品，優點比我想像更加多。」

朱千雪對於醫生老公是否靚仔？她呆足3秒才回應，令眾人捧腹大笑：「我覺得靚仔咪得囉！（你係女神有距離？）入行8年來冇被人追過，但同老公細細個就識，感覺好安全。其實最衰嘅一次，有個人同我合照，影完張相問我攞電話，想Whatsapp番張相畀我，我話：『唔使喇，張相你Keep啦！』就算拍劇男拍檔嘅電話都冇，唔需要嘛！」靚湯大讚朱千雪是好女仔，遇到拍劇有性感或者接吻場口定會拒絕，絕不戲假情真。Bob對於朱千雪此舉有點驚訝，千雪解釋拍拖前拍劇有錫過，但拍拖後就盡量拒絕：「可能我啲戲太差冇人會再搵我，如果我有腹肌同40吋腿可能唔同講法。」

而靚湯則表示搵男友較喜歡搵個與父親性格相似的人，非常錫屋企，問到男友馬國明可符合？她說：「我係鍾意講嘢，佢會出聲話：『你鍾意啦』、『幾好吖』、『無所謂啦』、『激死我』咁囉。（被催婚好大壓力？）唔係好大壓力，係問到有少少厭，有少少答到呆咗，人哋都未求婚，咁我點答你啫？訂婚一定會講，大家唔使再問，一定公開。（又用公仔表達？）你唔好理啦，唔好褻瀆我兩隻公仔。」