孖住Aka余潔滢慶生　Heidi自爆咖啡夢

組合Super Girls的趙慧珊（Aka）、李靜儀（Heidi）跟同門的余潔滢（Zoe）都是2月壽星女，吳嘉熙（Cheronna）、蔡明思（Jessica）、陳穎欣（Yanny）及余香凝（Jennifer ) 、廖子妤（Fish）、麥子樂（Bryant）、徐頴堃（Erica）和林婷為她們舉行迷你生日派對，Zoe直呼感動：「今年新年冇得全公司一齊食開年飯，以為大家會忘記咗呢件事，點知今日收到生日蛋糕，真係好開心。」

Zoe憑劇集《男排女將》的演出被讚賞，她坦言冇諗過：「知道自己仲有好大嘅進步空間，以後有更多演出機會時候，都要記住唔好辜負觀眾嘅支持。」問到生日願望，Zoe貼心表示最希望家姐余香凝腹中寶寶身體健康；Aka則寄望工作接踵而來：「願望係今年嘅工作比去年多兩倍，哈哈哈！同埋身體健康，以最好嘅狀態去完成每個工作。」

Heidi最近與友人合資開設健身室：「雖然只係小股東，去年初嘗做老闆嘅滋味，開咗一間健身室，環境好靚㗎，我會叫埋大家一齊嚟做運動！不過最近暫時唔可以營業，希望疫情快啲過去，各行各業都可以回復正常。」向來有鋪咖啡癮的她透露，有意報讀咖啡師課程增值自己，席間還自爆其「咖啡夢」：「我好想擁有一間自己嘅Cafe，雖然唔知道幾時有機會開鋪，但係起碼行出第一步，學下相關知識。」