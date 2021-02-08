IB攻略：2021 UCAS放榜：看清楚條件取錄

最後一年的IB學生如果報讀了英國大學，相信不多不少都收到了UCAS英國大學的條件取錄，同學可以在UCAS TRACK登入查閱。條件取錄即是IB學生最後IB大考要考到的分數，大學才會錄取，但是當中UCAS的條件取錄原來可以每一間都不同，同學要看清楚先知道取錄要求。

1.數學要求

筆者發現原來有些大學雖然說條件是IB 38分，或者A Level 是AAA的要求，但原來當中有數學的要求。例如IB 38分，但是數學要至少6分，或者A Level是AAA，數學要至少B；所以學生當看到這些要求的時候一定要特別留意，因為就算你拿了38分，但是IB Math拿了5分也不達標。

2.Firm Choice VS Insurance

UCAS的Firm Choice即是第一志願，Insurance即是第二志願。有些大學，通常不是一線大學，他們會將Firm Choice的要求降低以吸引多些IB 學生報讀他們的大學。例如Firm

Choice是36分，如果Insurance就要37分。所以學生如果最後考了36分，就會自動考入了第一志願。

另外值得一提的是，如果學生將心儀的大學，例如UCL倫敦大學放在Insurance （IB要求：38），但是Exeter 放了第一位Firm Choice（IB要求：36分），就算最後學生考了IB 45分，都只會自動考入Firm Choice，而不是兩者任選其一。

3.抉擇 Firm Choice只能在所有結果公布之後

有些學生可能已經拿了4個Offers，但是發覺並不能選擇UCAS的 Firm Choice或者Insurance，原因就是學生一定要等待5個Offer全公布，無論失敗或者成功，UCAS系統都會通知學生，屆時學生就可以選擇第一志願或者第二志願了，通常都是在3月底之前，同學就會知道所有結果。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣