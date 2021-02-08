做過3次夫妻！黃德斌中途HeHe簡慕華想觀摩

藝人黃德斌、簡慕華今日為ViuTV新劇港版《大叔的愛》造勢，而原裝日版播映電視台，朝日電視台亦有派駐港記者來採訪，甚為重視。2人於劇中再續夫妻情，德斌笑說以往3次做兩公婆都好Sweet，但今次Sweet得來有少少慘，因為對方將揭發他「轉基」愛上小鮮肉，阿簡說：「係Friend住、成熟咁分開，互相支持大家。」

問到德斌要演繹同性戀角色有難度？自認雄赳赳的他抵死笑謂有一定難度，會盡量將少女心釋放出來：「監製搵我都係可能想個反差大啲。（點少女心？）細心啲、溫柔啲、感性啲，但我私下長期都係咁㗎喎，哈哈！做演員必先要有感性！」跟小鮮肉可有親熱場口？他繼續笑話要再設計，更稱冇尺度可言：「依家錫都未錫！（《人鬼情未了》咁整陶瓷？）都好喎！（再現6舊腹肌？）劇情冇特別需要，但我盡做啦！大家少拍喜劇，都拍得幾開心！」阿簡笑說若然時間允許，都想現場觀摩兩男拍攝。

講到日版收視高企大受歡迎，問到演港版會有壓力？德斌表示不會想太多，始終兩地文化不一，不能完全比較，亦很難做到完全一樣。提到日本電視台有派駐港記者採訪，他大爆採訪片段將於日本全國晚間新聞時段內播映，記者打趣笑指他衝出香港，他搞笑說：「衝出咗好耐啦！之前拍咁多旅遊節目，仲收過日本Fans嘅情信添！」

而本來長居加拿大的阿簡，為新劇專登返港隔離21日拍攝：「疫情期間都唔敢Travel，好怕中招，但呢個劇本真係好吸引，所以係值得嘅！（會留幾耐？）都會Stay一段時間過埋年，老公都有陪我一齊返嚟。」