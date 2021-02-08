雲文子教你配飾開運：「牛、虎、兔」篇

再過幾天就是大年初一，大家準備好迎接辛丑牛年的來臨嗎？可有想過穿戴適合自己的幸運色，去提升及改善個人運程？由今天開始一連4日，我們都會邀請著名奇門遁甲風水大師雲文子分析12生肖的開運顏色和飾物，而今天就先為牛、虎、兔三大生肖指點迷津，大家萬勿錯過！

【牛：誤信小人 能量偏弱】

今年「值太歲」，一言一行須格外留神，否則容易招惹口角是非、官司糾紛。應加倍留神所有「虛象」，小心別誤信小人，無辜捲入是非及騙局，多參與喜慶活動有助化太歲之凶象。事業運勢薄弱，有被削權或「被辭退」可能，也容易受到客戶百般刁難。牛年容易受爛桃花纏擾，甚至遇上桃花劫。財運亦弱勢難升，應避免沾手不熟悉的投資項目，也別輕信親朋提供的內幕消息。整體能量及抵抗能力偏弱，容易受細菌病毒入侵。

肖牛錦囊

增運顏色：黑色、紅色

增運飾物：心形圖案或飾物

化解犯太歲飾物：鼠、蛇、雞飾物

【虎：福星高照 貴人相助】

今年福星高照，得「值符」之神助，不少計劃也得心應手，可謂天時、地利、人和俱備，有八方五路貴人之助力，可將鴻圖大計逐步實現。宜趁運勢如虹，新靈感源源不斷，作多方面嘗試。肖虎人士在牛年事業運勢不可當，桃花運亦暢旺亨通，容易閃婚或與另一半同居。在牛年投資回報亦更理想，宜落實推行一些獨資或合夥創業計劃。但小心交際應酬飯局頻繁，令體形暴脹，甚至增加患三高和心血管疾病之風險。

肖虎錦囊

增運顏色：黑色、白色

增運飾物：直條形圖案或飾物

【兔：佳境漸至 脫胎換骨】

肖兔的朋友今年佳境漸至，受「生門」催吉，一洗之前頹氣，脫胎換骨，充滿正能量。腦袋更靈活，一連串發展大計也如箭在弦，前景一片光明。事業運反覆向上，人緣雖旺但貴人助力薄弱，需事事親力親為。留意今年桃花運旺盛，有機會一見鍾情或與年齡差距較大的異性結緣。財運穩步上揚，正財偏財皆有收穫。今年田宅興旺，宜購置房屋自住或作長線投資，但小心手腳出現勞損，避免過分劇烈的運動。

肖兔錦囊

增運顏色：綠色、白色

增運飾物：菱形圖案或飾物