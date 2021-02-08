玩住發大財！大富翁新春版勁應節

新年就到，勁識食Timing的大富翁當然不會放過推出特別版的機會，日前就應節地推出「農曆新年版」，外盒以金及紅色為主題，大富翁化作財神，並伴以舞龍及舞獅，充滿過節氣氛。棋盤上見慣見熟的香港街道，在這個版本中全變成與新年有關的商店，例如花市、廟街、玉石舖、金飾店及炮仗店等，玩家行圈時可購入不同商店，當對手踏進便需要花費更多金錢去購買禮物。

棋子亦無馬虎了事，每隻均以新年物品來表達，例如大吉、紅燈籠、金元寶、醒獅頭、炮仗及象徵財富蒸蒸日上的金錢牛，隻隻都意頭十足！另外，以往的公益福利卡與機會卡，在這裏會改為印上求籤筒與風車，為玩家新一年帶來好運！

同場加映︰紙牌版

除了新年特別版，同期大富翁仲出咗副「Bid紙牌」版，遊戲目標是透過競投方式，成為最快集齊3套物業的玩家。任務看似簡單，不過如何運用手上資金競投物業，如何運用功能卡去奪取或阻止別人偷取物業，將會影響玩家能否成為最終贏家。每副紙牌包含32張行動卡、50張資金卡及28張物業卡，玩法較傳統大富翁更快更刺激！