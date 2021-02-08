【挑機雞排妹】台妹爆性史博上位　有人自爆1晚4次

最近台灣宅男女神「雞排妹」鄭家純被性騷擾風波，愈演愈烈，甚至引起國際媒體關注，有如再掀「#MeToo」運動。其實雞排妹一向形象性感，不時喺社交網大談性事，好似曾自爆有固定「炮友」咁，言行大膽出位，成功吸咗97萬粉絲！佢又創立自家情趣用品品牌，親自做埋生招牌，積極轉型做「台灣性女」。雖然佢人氣咁勁，不過都有唔少「勁敵」㗎，有唔少樣靚身材正嘅台妹網紅，火辣同出位程度，都同雞排妹有得揮囉！

蕾菈 Lyla

台妹網紅蕾菈（Lyla）係中東混血兒，由於佢之前扮鄧紫棋激似，而被封做「小鄧紫棋」。喺社交網有110.7萬粉絲嘅佢，不時大晒性感相盡騷D Cup身材吸Like，加上佢鍾意拍片講大尺度性愛話題，最爆有次佢話自己有「1晚4次」嘅經驗，仲教點先可以令私密處，唔會過度操勞而受傷添，激到爆呀！

奎丁

擁有32E豐滿上圍嘅台灣網紅奎丁，佢喺讀書時期因鍾意打機，已經受到網民注意，由於身材相當好，被封為「雅典娜女帝」。喺社交網吸咗61.7萬粉絲嘅佢，近年積極經營自家網上頻道，不時同網友分享「性經」，其中最爆嘅係，佢搵嚟日本知名同性戀AV女優椎名空合作，親自示範性愛動作，題材大膽之餘，又帶有一啲搞笑，完全冇低俗感，所以大受網民歡迎。

美麗妄娜

網紅美麗妄娜外貌甜美，擁有F Cup好身材，不時喺社交網晒性感相派福利，加上個性豪爽，兼鍾意無厘頭搞笑作風，佢經營嘅網上頻道有成74.2萬粉絲，人氣勁到爆！有次佢搵嚟AV女優相澤南合作，佢喺節目中衝口而出話自己拍過AV，唔係咁爆下話！不過佢之後又話只係講笑喎，但係就已經火速成為熱搜，真係夠晒出位呀！

林襄

網紅兼模特兒林襄身材嬌小，但擁有32E驕人上圍，喺社交網有56萬粉絲嘅佢，人氣高企，隨便甫張相都隨時有成萬Like㗎，堅係唔講得笑！有次佢亮相網上節目，着住低胸吊帶嘅佢，喺鏡頭前跳舞，令巨胸激烈搖晃，最後仲跳到不慎露乳貼，噴血程度爆燈！早前佢推出年曆，着住透視性感內衣嘅佢，對住鏡頭擺出撩人姿態，性感尺度令咋舌，搞到網民都話要爭住買添！