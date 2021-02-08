「兵馬俑」再臨　潮鞋大玩中國風

向來熱愛將中國傳統文化與不同潮流事物融合的人氣潮流品牌CLOT，3年前曾與Jordan Brand聯手推出過一款靈感源自兵馬俑的CLOT x Air Jordan XIII Low Terracotta。鞋身採用陶泥般的色調，並布滿兵馬俑鎧甲上的凹凸紋理，甚至連甲片之間的織線紋理都一一還原，將兩千多年歷史的兵馬俑獨特美學展現於這對經典波鞋當中。今個農曆新年前夕，雙方再次合作以兵馬俑主題打造出Air Jordan XIV Low Terracotta及Air Jordan XXXV Warrior Jade兩款聯名波鞋。

CLOT x Air Jordan XIV Low Terracotta就延續3年前的兵馬俑外觀，用上棕褐色及沙色作主調，鞋身「鎧甲」有織線細節，有規律地呈現於織線間的兩點及三點是代表「23」的意思，鞋舌亦換上中國傳統的捲軸概念，左右腳分別印上「CLOT」及「JORDAN」字樣，後踭位置更附有中式如意結及銅錢吊飾象徵如意吉祥。另一對CLOT x Air Jordan XXXV Warrior Jade則以玉石為主題，將玉石花紋圖案呈現於中底Eclipse Plate，並附上紅色Flightwire營造喜慶氣氛，鞋舌Jumpman標誌及鞋帶孔就換上金色設計，外側「23」字樣亦改為以點壓方式表達，後踭分別繡上紅色Jumpman及CLOT標籤。