《愛回家》「鐵面陳」被催婚　「威龍保安」出動洗邋遢　

年近歲晚，處境劇《愛‧回家之開心速遞》嘅「鐵面陳」王致狄，率領一班「威龍保安」莫家淦、衛志豪、黃耀煌，聯同「Rebecca」沈可欣，出動巡樓兼洗邋遢，讓大家安心過肥年。講到新年，王致狄即表示期待在工作中度過，趁機與劇組團拜𢭃利是，當中有份派利是的沈可欣及莫家淦，更即席向他「催婚」，指盡快加入派利是行列，場面搞笑。衛志豪則自爆原來有儲利是的習慣，至今已儲了超過10年的利是，放於床下的鐵皮盒，被眾人嘲笑似「婆仔」。

提到最難忘的農曆新年，黃耀煌笑指第一年加入TVB做賀年節目時即抽中大獎，興奮得忘記出鏡，沈可欣則指：「有年我生大仔，本身係過年期間預產，結果早咗少少年廿八出世，如果初一生就好，會有人嚟採訪。」至於總結去年成績，莫家淦慶幸不少「保安部」的主線劇情均成為劇中十大最高收視集數之一，望未來長做長有，而沈可欣就笑指劇中與在座各位男士都曾有轇轕，希望新一年能繼續集郵：「劇入面就連丹爺（劉丹）我都試過，反而想試下同Philip仔（童星梁禹勤）。」眾人即起哄，指她應與在劇中飾演醫生的老公楊證樺湊成一對。

莫家淦Outfit：Mister Gentleman