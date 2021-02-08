繼續單身過節！Aka生日願望想有好姻緣

女子組合Super Girls隊長趙慧珊（Aka）今晚現身觀塘，出席新城電台關於禮讓共融的直播節目。受訪時，提到她於初四（15日）生日，問到農曆新年、情人節可有佳人約？她透露繼續單身過節，幸好有愛犬相伴：「單身狗同狗仔過，哈哈！我要求唔多，朋友自製蛋糕畀我，公司同事又同我慶祝咗，已經好窩心！」問到生日願望是否想拍拖？她說：「都好！希望有好嘅姻緣、多啲工作，希望疫情快啲過去，大家身體健康、開心！（怕新年被親戚催婚？）又唔會，因為親戚喺澳門，因為疫情今年唔會返去拜年，加上妹妹已經結咗婚、又Plan緊生小朋友，幫我擋晒！希望佢生完再生，幫我擋吓！」

讓座尷尬經歷

另外，她大讚香港人公民意識強，樂意向有需要人士伸出援手，同時亦分享港鐵讓座的經歷：「試過讓位畀個老人家坐，但佢面有難色，即刻再轉讓畀隔離位老人家。（咁尷尬？）又冇，但嗰時我唔係好明，仲諗『點解嘅？』，可能佢覺得自己唔算老，所以讓座都要小心啲。真正尷尬嘅係有朋友見到位女士肚凸凸以為孕婦，但點知唔係！」並自言不會坐關愛座，就算因月事不適都照企：「唔夠膽，一坐落去大家都睇樣，怕被公審；二來自己平時做開運動忍到，驚有需要嘅人冇得坐。」