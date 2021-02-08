敖嘉年玩踢爆！焦媛有大把人追？

藝人敖嘉年一連4集擔任網上直播音樂會主持，打頭陣邀請焦媛做嘉賓齊齊Jam歌。講到農曆新年將至，問到焦媛可會想催旺桃花運？她轉數快轉移話題：「好呀！觀眾緣嘛！做我哋呢行係要觀眾緣。（姻緣呢？）隨緣啦。」敖嘉年篤爆對方有大把追求者，焦媛即耍手擰頭否認：「我都唔出街。」敖嘉年接問：「咁看更呢？靚仔？」焦媛笑說：「冇，上咗年紀嘅多啲。」

疫境1年冇工開

敖嘉年指之所以請對方做嘉賓，因為有次無意間，看到對方的舞台劇宣傳片，邊跳芭蕾舞、邊唱王菲的歌好好聽，一聽便愛上。焦媛接着說舞台劇原於去年公演，受疫情影響被迫取消，故她休息了一整年，是自2020年至今首次公開活動：「一次過冇晒3個舞台劇。（幾時補場？）希望今年上半年待疫情好轉可以演出。」

焦媛「處女唱」

焦媛又笑指今次是「處女唱」，有別於平時演舞台劇唱Live，心情特別緊張：「之前都有做過音樂劇，但網上音樂會就真係第1次，仲要係有Live Band，我媽媽都好鍾意敖嘉年，知我今晚同佢合唱好開心！」至於敖嘉年亦說有份演出的舞台劇多次延期，希望於4月底有機會公演，所以現時要落力排練。