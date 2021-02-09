衝事業唔想生牛B！何雁詩同鄭俊弘分房瞓

歌手何雁詩（Step）與鄭俊弘（Fred）即將過婚後首個農曆新年，已預備派好多「雙封利是」。Step透露家人很傳統，每年初一都會向父母跪低斟茶，又指因疫情關係，奶奶及叔仔會留港過年。

抽濕機抽走「惰性」

他們自爆獲多位堪輿學家批算今年會生B，雙方家長亦有催生，但他們暫時無意生育，Step笑言：「希望唔係啦，我哋會盡一切方法去阻止。好多嘢都未做，事業上我哋都想有新嘗試，可能由牛年開始要守行為，分床瞓。」Fred即和應說：「分房！（如果應驗呢？）都冇計。」Step自言今年28歲，聽聞35歲生第1胎也未遲，故幾年後才開始造人大計。

兩公婆日前為無綫拍攝新春節目，堪輿學家李丞責到2人愛巢睇風水，贈言他們家中要多放植物，特別要擺抽濕機，指他們間屋養懶人，若濕氣太重會令人變懶，Step笑言：「師傅講完，我隻狗仔全程攤喺度，真係應驗咗，所以嚟緊我要擺幾部抽濕機先得。」

感激老公包容

新婚3個多月，Fred讚太太滿分，女方笑言：「如果真係要改善，就係我冇手尾！佢成日話我間房好似打風咁。」並讚老公包容度高：「佢幾忍得㗎，我比較多情緒，又多嘢講好嘈，佢唔同我講嘢，我都會自己講，我好需要佢嘅注意，我覺得佢好照顧到我呢啲需要。」

另外，趁年廿八洗邋遢，Fred跟老婆帶領養回來的2隻愛犬洗白白，其中Davis好細膽，驚到成身震，要主人不停安撫，之後兩公婆一齊幫牠吹乾身，愛犬才定下來，更乖乖「一家四口」溫馨合照。